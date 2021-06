Cette technologie de traitement des eaux usées soutenue par DST pour réduire les coûts pour les petites et moyennes entreprises

La nouvelle technologie nécessite une main-d’œuvre minimale et n’a pas besoin d’une adéquation technique haut de gamme pour son fonctionnement, ce qui réduit considérablement les dépenses d’exploitation.

Les petites et moyennes entreprises des secteurs automobile, alimentaire et autres auraient bientôt accès à une nouvelle technologie de traitement des eaux usées qui réduirait les coûts élevés des technologies existantes de traitement des eaux usées huileuses générées à leur source. La nouvelle technologie, qui consiste en un dispositif de séparation membranaire assisté par champ électrique abordable pour le traitement des eaux usées huileuses, est développée par le Dr Chiranjib Bhattacharjee, professeur au département de génie chimique de l’université Jadavpur, à Kolkata. Construit avec le soutien du programme Advanced Manufacturing Technologies du Department of Science & Technology (DST), la technologie fonctionne sur une combinaison de techniques d’électrocoagulation et d’électroflottation Enhanced Membrane Module (ECEFMM) pour le traitement des eaux usées, a déclaré le ministère des Sciences et de la Technologie dans un communiqué.

Alors que l’électrocoagulation utilise une charge électrique pour modifier la charge de surface des particules, permettant aux matières en suspension de former des agrégats, l’électroflottation sépare les particules en suspension de l’eau en utilisant des bulles d’hydrogène et d’oxygène générées en faisant passer l’électricité à travers l’eau, a noté le ministère. « Jusqu’à présent, la technologie de séparation utilisée dans différents secteurs pour traiter ces eaux usées huileuses implique l’installation d’une cellule électrolytique ou DAF suivie d’une unité à membrane. Cependant, l’installation de deux unités distinctes nécessite une zone d’empreinte élevée par rapport à l’unité actuelle, où les opérations à deux unités sont assimilées dans une seule unité, a déclaré le Dr Bhattacharjee.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

En raison du coût élevé des technologies existantes, une grande quantité d’eaux usées huileuses non traitées est rejetée dans les organismes aquatiques sans suivre les directives du Conseil de contrôle de la pollution. Cependant, la nouvelle technologie est réalisable en termes de capital et d’investissements récurrents pour les petites et moyennes entreprises et a un « bon potentiel de marché ». En intégrant la « configuration du processus électrochimique avec le module membranaire dans une seule configuration hybride ECEFMM, un processus a été éliminé. Cela réduit considérablement les dépenses d’investissement en capital initial avec l’avantage supplémentaire d’une surface d’installation réduite.

De plus, la nouvelle technologie nécessite une main-d’œuvre minimale et n’a pas besoin d’une adéquation technique haut de gamme pour son fonctionnement, ce qui réduit considérablement les dépenses d’exploitation. Le gouvernement a déclaré que l’huile usée récupérée peut être utilisée comme huile de brûleur industriel, huile de chauffage, huile de moulage, huile hydraulique, etc., ce qui permettrait de générer des revenus pour les groupes à faible revenu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.