Cette technologie est capable de cuire du poulet imprimé en 3D uniquement au laser | La technologie

Désormais, les imprimantes 3D peuvent même imprimer et nous faire cuire du poulet en même temps, bien que son goût ne soit peut-être pas tout à fait original.

Peut-être que la situation de rentrer de l’université ou du travail totalement fatigué, et avec la simple pression d’un bouton, nous avons une bonne poitrine de poulet fraîchement cuite, n’est pas trop éloignée dans le temps.

Parce que maintenant certains ingénieurs ont découvert comment faire cuire du poulet imprimé en 3D avec un laser uniquement, spécifiquement avec une imprimante 3D.

La recherche est publiée dans la revue npj Science of Food et indique que les ingénieurs de l’Université de Columbia travaillent sur l’impression 3D alimentaire depuis 2007 et qu’ils se sont récemment concentrés sur le développement d’une méthode laser avancée pour pouvoir imprimer et cuire des aliments.

Pour mettre leur technologie au travail, ils ont acheté une poitrine de poulet dans un magasin local, puis l’ont réduite en purée dans un robot culinaire pour obtenir une consistance lisse et uniforme.

Concrètement, sa technologie repose sur un appareil de cuisson qui utilise un laser à diode haute puissance, un ensemble de galvanomètres à miroir, un accessoire d’impression 3D personnalisé, une protection laser et un plateau amovible dans lequel cuire le matériau imprimé en 3D.

En conséquence, ils ont obtenu un poulet cuit au laser qui a apparemment conservé deux fois plus d’humidité que le poulet cuit de manière conventionnelle grâce à votre imprimante 3D.

Ensuite, ils ont expliqué que selon le type de laser, différents résultats peuvent être produits sur le poulet, par exemple les lasers bleus étaient meilleurs pour la cuisson interne de la viande tandis que les lasers infrarouges étaient meilleurs pour dorer la surface.

Pour prouver au monde que leur poulet cuit imprimé en 3D était vraiment délicieux, divers échantillons de poulet cuit de manière conventionnelle et cuit au laser ont été proposés aux testeurs. Les deux testeurs ont préféré le poulet cuit au laser par rapport au poulet cuit conventionnel, essentiellement parce qu’il était moins sec et avait une texture plus agréable.

Remarquez, l’un des testeurs a noté que le poulet cuit au laser avait un léger goût métallique dû au chauffage du laser.

Les chercheurs ont démontré leur technologie en cuisant du poulet, mais sont convaincus que leur méthode peut être étendue à d’autres aliments, y compris les viandes. Ils visent également à utiliser plusieurs longueurs d’onde laser pour obtenir simultanément une cuisson interne et externe beaucoup plus agréable.