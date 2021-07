Cette technologie Facebook forme des robots à faire toutes les tâches autour de votre maison | La technologie

Grâce à Habitat 2.0 Facebook veut aussi entrer dans votre maison.

Facebook C’est bien plus qu’un réseau social ou les propriétaires de certaines des applications Internet les plus populaires telles qu’Instagram ou WhatsApp, et la vérité est qu’ils sont également très intéressés par le intelligence artificielle du futur, une technologie qui pourrait faire de nos tâches ménagères une machine.

Le projet n’est pas nouveau, puisqu’en 2019 ils ont montré au public Habitat IA, une sorte de plateforme de simulation qui entraînait des robots dans des environnements 3D photoréalistes, mais avec certaines limitations.

Et est-ce que l’idée originale de Facebook est de former des robots pour effectuer des tâches utiles dans notre maison, et pas seulement pour apprendre à se déplacer dans ces types d’environnements. C’est pourquoi, il y a quelques jours, ils ont annoncé Habitat 2.0, où des situations du monde réel sont recréées afin que l’intelligence artificielle enseigne aux robots non seulement à se déplacer dans des environnements virtuels 3D réalistes, mais aussi d’interagir avec les différents objets que l’on peut trouver dans une maison commune, et en les différenciant les uns des autres.

Facebook précise qu’« avec ce nouvel ensemble de données et de plateformes, les chercheurs en intelligence artificielle peuvent aller au-delà de la simple construction d’agents virtuels dans des environnements 3D statiques et ainsi aborder la création de robots capables d’effectuer des tâches utiles facilement et « fiables, comme stocker un réfrigérateur, remplir le lave-vaisselle ou rechercher des articles à la demande et les remettre à leur place habituelle.

Pour accomplir tout cela, ils ont créé un ensemble de données appelé ReplicaCAD où les ingénieurs ont dû faire une réplique exacte de 92 objets, non seulement en géométries et textures, mais aussi en différenciant leur poids et leur composition afin que le robot sache faire la différence entre ouvrir, par exemple, un réfrigérateur ou ouvrir une porte.

De cette façon, Facebook est également intéressé dans l’intelligence artificielle du futur dans ces maisons connectées et où certaines machines pourraient commencer à effectuer des tâches jusqu’alors uniquement effectuées par des êtres humains.