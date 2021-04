Cette technologie génère des hologrammes 3D géants

04/02/2021 à 18:02 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

La technologie LED est très polyvalente et est utilisée dans de nombreux secteurs au-delà des plus connus tels que les téléviseurs, les appareils mobiles et autres. Il y a aussi toute une communauté derrière qui est absorbée dans la réalisation de toutes sortes d’hologrammes en trois dimensions que nous voyons tant dans les films de science-fiction. Cette technologie existe déjà, et bien qu’elle ne soit pas utilisée au quotidien, elle est utilisée à des fins commerciales, de marketing ou même pour des systèmes d’éclairage lors de concerts et autres événements. Ce que nous vous apportons dans ces gammes est le produit proposé par l’entreprise Impulsion LED, une nouveau système pour créer des hologrammes.

Le système développé par cette société est basé dans des rangées de LED disposées les unes en face des autres et qu’ils émettent de la lumière d’une manière soigneusement étudiée, à une vitesse spécifique, jusqu’à ce qu’ils forment une figure holographique et en mouvement. L’Espagnol Danilo Grande, en charge de cette startup, est en charge de cet affichage volumétrique, capable de créer des représentations visuelles tridimensionnelles de manière spectaculaire. En dessous de ces lignes, vous pouvez voir une vidéo de ce projet.

Le plus grand écran qu’ils aient jamais construit est basé sur quelques 144 000 voxels (unité tridimensionnelle minimum), qui émettent une lumière à partir d’une certaine position et heure. La particularité de ce panneau est qu’il s’agit de formes purement tridimensionnelles et non de simples hologrammes qui, selon la position à partir de laquelle vous les voyez, vous donnent cette sensation 3D. Vous pouvez trouver plus d’informations sur leur site Web.