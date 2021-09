Cette technologie indiquera aux aspirateurs robots lorsqu’une surface est complètement propre | La technologie

À l’avenir, les robots de nettoyage seront beaucoup plus efficaces et intelligents lors du nettoyage sur différentes surfaces grâce à cette nouvelle technologie.

Les robots aspirateurs sont de plus en plus avancés, ils balaient, récurent et aspirent, mais il existe également d’autres robots de type nettoyage qui se trouvent dans les hôpitaux, les bâtiments gouvernementaux ou les aéroports, qui nettoient également en toute connaissance de cause sur chacune des surfaces. ils savent qu’un sol est totalement propre ?

Eh bien en ce moment le Université de technologie et de design de Singapour a créé une sorte de rouleau de ruban adhésif blanc avancé, protégé par un moteur et une caméra USB, pour savoir quand une surface est suffisamment propre pour que le robot aspirateur ou aspirateur arrête de passer dessus.

En utilisant une méthode de toucher et d’inspection, ils ont créé un capteur capable de presser un ruban adhésif sur une surface, puis de rechercher des particules de saleté sur le ruban lui-même.

Le système est capable de mesurer le degré de dissemblance entre les photos de la bande avant et après l’avoir pressée, en obtenant un score de saleté qui peut être attribué à la zone. Avec lui, le robot pourra peut-être compter le nombre de pixels correspondant à la saleté fournir des informations sur la densité de celui-ci dans ladite zone.

Le robot peut nettoyer et réévaluer cette zone à plusieurs reprises jusqu’à ce que le score soit satisfaisant, allant de 0 à 100, 0 étant le plus sale et 100 le plus propre. L’équipe de nettoyage peut configurer ce robot pour arrêter le nettoyage, par exemple lorsque le score de nettoyage est supérieur à 95.

Dans tous les cas, cette technologie a encore quelques limites, notamment en ce qui concerne les surfaces à textures grossières qui ont tendance à retenir davantage les particules de saleté, ce qui les empêche de coller au ruban.

De même, le système pourrait avoir des faux positifs en ce qui concerne la saleté, lors de son passage d’une surface à l’autre.

L’équipe de chercheurs souhaite également utiliser ce module pour évaluer la densité de microbes, pour que le robot sache si une surface doit être stérilisée ou non.

Peut-être que ce module de nettoyage pourra être couplé à de futurs aspirateurs robots ou machines de nettoyage dans les hôpitaux ou les aéroports.