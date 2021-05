Cette technologie pourrait résoudre le plus grand défi des énergies renouvelables

«Les voitures électriques et les énergies renouvelables peuvent ne pas être aussi vertes qu’elles le paraissent. La production de matières premières comme le lithium, le cobalt et le nickel, qui sont essentielles à ces technologies, est souvent ruineuse pour la terre, l’eau, la faune et les humains. »

Source: Images Virrage / Shutterstock.com

C’est du New York Times du 6 mai.

Si cela vous semble familier, c’est parce que j’ai écrit quelque chose de similaire ici le 10 avril:

«Nous sommes nombreux à fermer les yeux sur les facettes moins que vertes de nombreux produits ou services« verts », qui ne sont pas aussi respectueux de l’environnement que ce qui est annoncé… Aucune évaluation honnête [of environmental impacts] peut ignorer les aspects non écologiques des véhicules électriques (VE), des panneaux solaires, des éoliennes ou de toute autre source ou produit d’énergie «verte». La production d’un véhicule électrique, par exemple, nécessite environ deux fois plus d’énergie que la production d’un véhicule à moteur à combustion interne. Ce différentiel résulte principalement de la production de batteries, qui utilise beaucoup d’énergie pour extraire et raffiner des métaux comme le cuivre et le nickel. »

En d’autres termes, alors que nous arrivons à ce moment socio-économique où les consommateurs et les investisseurs se battent pour se «surpasser», en même temps, nous sommes nombreux à fermer les yeux sur les aspects moins que verts de de nombreux produits ou services «verts».

Le prochain gagnant potentiel d’Eric Fry à 1000% (nom et symbole boursier)

L’article du NYT s’est concentré sur la «saleté» de l’extraction des métaux de batterie tels que le lithium. Et dans ce numéro du 10 avril, j’ai en effet noté que les batteries lithium-ion produisent une gamme de négatifs environnementaux:

Ils ont besoin de métaux provenant d’opérations minières énergivores et parfois sales. Comme un véhicule électrique, une batterie lithium-ion est aussi verte que le réseau électrique qui la charge. Ainsi, partout où l’énergie au charbon domine le réseau, ces batteries ne sont pas particulièrement vertes. Les batteries lithium-ion ne sont pas faciles à recycler.

En moyenne, chaque dollar dépensé pour recycler une batterie lithium-ion ne rapporte qu’environ 0,33 $ de métal récupéré. En raison de ces «mauvais calculs», environ 95% de toutes les batteries lithium-ion se retrouvent dans des décharges.

Cette vérité gênante – que le vert n’est pas toujours vert – importera de manière à produire des impacts commerciaux importants sur le marché des énergies renouvelables.

Cependant, comme je vous le montrerai dans le numéro d’aujourd’hui, cela créera également des opportunités importantes pour les investisseurs.

Nous allons jeter un coup d’oeil…

Les grandes puissances sont à nouveau en guerre

L’article du New York Times a poursuivi en disant:

«Ce bilan environnemental a souvent été négligé en partie parce qu’il y a une course en cours entre les États-Unis, la Chine, l’Europe et d’autres grandes puissances. Faisant écho aux luttes et aux guerres passées pour l’or et le pétrole, les gouvernements se battent pour la suprématie sur les minéraux qui pourraient aider les pays à atteindre une domination économique et technologique pour les décennies à venir.

Des batailles comme celle-ci créent toujours d’énormes vagues de capitaux… et d’énormes opportunités de profit. Par conséquent, cette deuxième révolution électrique restera une tendance d’investissement majeure à poursuivre dans un avenir prévisible.

Par exemple, l’article a noté que rien qu’au cours des trois premiers mois de 2021, les mineurs de lithium américains ont levé près de 3,5 milliards de dollars auprès de Wall Street. C’est sept fois le montant amassé au cours des 36 mois précédents.

En effet, la deuxième révolution électrique est en marche… et elle crée des opportunités spectaculaires partout où elle va. Mais trouver les meilleurs moyens d’investir dans cette révolution n’est pas une tâche facile.

De nombreuses entreprises leaders dans les secteurs des VE et du stockage d’énergie perdent de l’argent. Par conséquent, plutôt que d’investir dans ces perdants d’argent, j’ai recommandé des mineurs de batteries métalliques qui fournissent des ingrédients essentiels aux industries des véhicules électriques et du stockage d’énergie.

Le plan de 2 billions de dollars de Biden créera de nouveaux millionnaires et laissera les autres pour compte

Les technologies de VE et de stockage d’énergie nécessitent de grandes quantités de métaux comme le lithium, le cuivre, le nickel et le manganèse. Un véhicule électrique à batterie moyen, par exemple, contient environ 180 livres de cuivre, soit environ la moitié de la quantité moyenne d’une maison américaine.

Il est donc probable que le boom des véhicules électriques et du stockage d’énergie créera d’importants «booms d’écho» sur plusieurs marchés de la métallurgie.

Cependant, comme nous en discutons ici, l’exploitation minière traditionnelle est une entreprise extrêmement sale.

«Nos nouvelles demandes d’énergie propre pourraient créer un plus grand mal, même si son intention est de faire le bien», a déclaré Aimee Boulanger, directeur exécutif de l’Initiative for Responsible Mining Assurance, un groupe qui contrôle les mines pour des entreprises comme BMW et Ford Motor. au New York Times. «Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise.»

L’article du Times a noté plusieurs efforts pour nettoyer le processus d’extraction du lithium.

Le sélecteur de titres n ° 1 américain révèle le prochain grand gagnant (gratuit)

De plus, il y a deux ans, le ministère américain de l’Énergie (DOE) a inauguré un nouveau centre de recherche et développement sur le recyclage des batteries lithium-ion. Dans le même temps, le DOE a annoncé un «prix de recyclage des piles» de 5,5 millions de dollars.

Mais jusqu’à présent, personne n’a réclamé le prix en argent. Pour emprunter à Winston Churchill, le recyclage des batteries lithium-ion reste «une énigme, enveloppée d’un mystère, à l’intérieur d’une énigme».

Comme le rapporte Grist.org:

Même si suffisamment de batteries lithium-ion mortes peuvent être collectées pour rendre le recyclage économique, les techniques de recyclage actuelles sont plutôt rudimentaires. Les recycleurs peuvent faire fondre les composants riches en métaux d’une batterie en scories dans un four, les dissoudre dans de l’acide pour lessiver des métaux spécifiques ou utiliser une combinaison des deux méthodes. Actuellement, les procédés de recyclage sont énergivores, produisent des sous-produits toxiques et ne récupèrent qu’une partie des métaux présents, comme le cobalt et le nickel. La plupart des recycleurs de batteries d’aujourd’hui ne récupèrent pas du tout le lithium.

En revanche – et le New York Times ne l’a pas mentionné dans son histoire – une technologie de stockage d’énergie concurrente se prête au recyclage économique.

Une batterie plus verte

Cette technologie s’appelle une batterie à flux redox au vanadium (VFRB).

Contrairement aux batteries lithium-ion à l’état solide, les VFRB sont essentiellement des réservoirs d’eau qui contiennent une solution d’électrolyte de vanadium de différents états d’oxydation. Une membrane échangeuse de protons sépare les deux réservoirs.

En raison de leur taille et de leur poids, les VFRB ne conviennent pas aux véhicules électriques. Mais pour les applications de stockage d’énergie, elles offrent une alternative intéressante aux batteries lithium-ion… surtout si l’on considère leur supériorité environnementale.

Bien que les VFRB restent relativement inconnus, ils attirent une demande mondiale croissante.

Et ma dernière recommandation – que j’ai révélée dans le Rapport d’investissement de Fry Numéro d’avril – est bien positionné pour capitaliser sur cette tendance émergente.

Pour obtenir cette recommandation en tant que membre du rapport d’investissement, Cliquez ici.

Salutations,

Eric Fry

PS Des centaines de milliers de personnes ont vu ma vidéo virale «Technochasm» du début de l’année.

Eh bien, le monde entier a changé depuis… et je suis de retour pour parler de la Technochasme, la plus grande mégatendance en matière d’investissement, d’une manière que je ne pouvais pas auparavant… et discuter des opportunités de gains de marché encore plus importants… du genre à vous empêcher de prendre du retard. Et j’amène la légende de l’investissement Louis Navellier pour me rejoindre devant la caméra Pour la toute première fois.

Cliquez ici pour consulter notre conversation – et pour obtenir notre sélection d’actions n ° 1 dès maintenant.

A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Eric Fry est un sélecteur de titres primé avec de nombreux appels «10-bagger» – sur de bons marchés ET de mauvais. Comment? En trouvant de puissantes mégatendances mondiales… avant qu’elles ne décollent. En fait, Eric a recommandé 41 différents gagnants boursiers de 1000% + dans sa carrière. De plus, il a battu 650 des investisseurs les plus célèbres du monde (dont Bill Ackman et David Einhorn) dans un concours. Et aujourd’hui, il révèle gratuitement son prochain gagnant potentiel à 1000%, ici même.