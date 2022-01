Cette télécommande Samsung utilise une ancienne technologie qui ne manquera jamais de piles | La technologie

Samsung présente ces jours-ci toutes sortes de produits et d’innovations technologiques. La télécommande Infinity TV est l’un des gadgets les plus frappants et les plus intéressants que nous ayons vus jusqu’à présent.

Samsung affirme qu’environ 50 millions de tonnes d’appareils électroniques sont jetés chaque année. Et que seulement 17% d’entre eux sont recyclés.

Et puisque nous sommes à l’ère de l’environnement, avec toutes les grandes entreprises et organisations qui se battent pour arrêter le changement climatique, l’équipe Samsung n’a pas hésité à présenter ses nouveaux produits axés sur cet objectif.

Parmi les inventions les plus remarquables, nous nous concentrons aujourd’hui sur la télécommande que Samsung a présentée qui ne nécessite pas de piles puisqu’elle profite d’une technologie très ancienne mais que, jusqu’à présent, on ne savait pas comment mettre en œuvre ces gadgets.

Samsung dit que, en supposant qu’un téléviseur typique soit utilisé pendant environ sept ans, changer les piles de votre télécommande une seule fois par an signifierait que 14 piles seraient utilisées et jetées tous les sept ans.

Si nous appliquons ce chiffre aux ventes annuelles de téléviseurs de Samsung Electronics, il s’agit d’environ environ 99 millions de piles jetées. Et si on l’applique aux ventes annuelles de téléviseurs en général, cela représente près de 3 100 millions de batteries, soulignent-ils.

C’est un problème, surtout lorsque les batteries commencent à avoir moins de sens chaque jour. Mais, au lieu d’utiliser des batteries au lithium, polluantes et très chères du fait de leur rareté, Samsung a pensé à créer des commandes avec une batterie auto-rechargeable.

Pour cela, plusieurs méthodes de charge ont été envisagées, dont une qui profite de l’énergie cinétique qui se crée lorsque la commande est secouée, et une autre qui utilise l’énergie vibratoire qui se crée lorsque le microphone capte les sons.

Malgré le fait qu’il soit déjà l’un des formats majoritaires sur le marché, il existe encore un halo de légende urbaine et de mythes sur les téléviseurs 4K. Vous êtes sûrement intéressé à continuer à lire car il est temps d’enterrer ces 7 mythes lors de l’achat d’un téléviseur 4K.

Mais finalement, ce qui a été décidé, c’est d’utiliser une cellule solaire. Pour cela, ils ont ajouté quelques petits panneaux solaires, qui n’ont besoin que de la lumière qui pénètre dans la pièce, peu importe son intensité.

Le problème de Cette solution est que pour que la télécommande fonctionne, elle doit consommer très peu. Beaucoup moins que ce qu’ils consomment actuellement.

Cela a conduit les ingénieurs à créer une télécommande à faible consommation plutôt que de chercher des moyens d’augmenter la puissance de sortie. L’équipe Samsung a réussi à augmenter l’efficacité énergétique de la télécommande en réduisant sa consommation électrique de 86 %.

Le mobile milieu de gamme de Samsung avec connexion 5G, écran 6,5″, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et appareil photo 64MP.

Pour ce faire, ils ont pris en compte les habitudes de visionnage de la télévision des utilisateurs, le nombre de fois qu’ils ont appuyé sur les boutons de la télécommande et le temps d’utilisation.

Selon les chercheurs, si les piles jetables étaient remplacées par des piles solaires auto-chargeuses telles que celles développées, jusqu’à 6 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre seraient éliminées par an.