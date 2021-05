Cette tente de camouflage folle sur Amazon est transparente de l’intérieur, et ça me fait mal au cerveau – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La magie est réelle. Si vous ne me croyez pas, vous reviendrez dès que vous regarderez la vidéo insensée intégrée ci-dessous. Sérieusement, cela DOIT être une sorte de magie noire, non ?!

D’accord, c’est juste un design vraiment brillant et pas de la magie RÉELLE. La conception utilise un type spécial de canevas qui semble opaque lorsqu’il est éclairé par l’avant, mais peut être vu à travers lorsqu’il est éclairé par l’arrière. C’est toujours facilement l’une des choses les plus cool que nous ayons vues depuis très, très longtemps. ça s’appelle le Rhino Blinds R180 Store de chasse transparent, et il est disponible dès maintenant sur Amazon.

Inutile de dire que vous n’avez pas besoin d’être un chasseur pour ramasser un Rhino Blinds R180 Store de chasse transparent. Ce serait génial de camper dans ce truc ?! Vous serez à l’abri de tous les éléments et vous obtiendrez à peu près la même intimité que celle d’une tente normale lorsqu’elle est entièrement zippée et fermée. Mais vous obtenez également une vue cristalline de tout ce qui vous entoure ! Asseyez-vous et profitez du paysage… détendez-vous et regardez le ciel… c’est tellement génial ! Vous pouvez même l’utiliser la nuit et regarder les étoiles – tant qu’il n’y a pas de lumière à l’intérieur de la tente, personne ne peut voir à l’intérieur.

Bien sûr, cette tente est conçue pour les chasseurs et c’est à qui en profitera le plus. Après tout, il s’agit d’un store de chasse et non d’une tente traditionnelle. Même les débutants savent à quel point il est important de rester hors de vue pour ne pas effrayer le gibier, et cela signifie souvent se percher dans un arbre sur un chevreuil pendant des heures. Ne seriez-vous pas plus à l’aise au sol ?

Ce superbe store de chasse vous permet de vous cacher à la vue de tous. Littéralement. Vous pouvez l’installer à peu près n’importe où et il se fondra parfaitement dans les bois qui vous entourent. Tant que les ouvertures sont toutes zippées et qu’aucune source de lumière n’est allumée à l’intérieur de la tente, vous serez essentiellement invisible. C’est tellement fou ! Cela fonctionnera même la nuit tant qu’il n’y a pas de lumière à l’intérieur, même si peu de gens vont chasser la nuit.

Avec la fête des pères 2021 qui approche à grands pas, le Rhino Blinds R180 Store de chasse transparent est le cadeau parfait pour tout papa qui aime chasser. Même s’il n’aime pas chasser mais est un amateur de plein air qui aime le camping, cela pourrait être une excellente façon de vivre une expérience totalement unique dans la nature sauvage.

Oh, et si vous ne faites pas confiance à cette vidéo du fabricant et pensez qu’elle a été falsifiée, voici un TikTok viral qui montre la tente en action :

@stevensisco5 Répondre à @traxx86 #rhinoblinds180 #fypシ #oklahoma #huntingseason2021 son original – Steven Sisco

A vérifier absolument !

Rhino Blinds R180 3 personnes See Through Hunting Ground Blind, Realtree Edge Prix: $249.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux points à retenir:

Le store de chasse transparent Rhino Blinds R180 peut accueillir confortablement jusqu’à trois adultes.Il est opaque de l’extérieur avec un motif de camouflage, mais transparent de l’intérieur grâce à un matériau en maille spécial.Il mesure 66 “de haut, 75” par 75 “du moyeu au moyeu, et a une impression au sol de 58″ par 58″ Il y a deux panneaux de maille transparents qui offrent une vue presque complètement dégagée à 180 degrés La technologie spéciale « silent-slide » vous permet de régler facilement les 270 degrés d’ouverture des fenêtres sans effrayer hors jeu La porte surdimensionnée est sans fermeture à glissière pour une entrée et une sortie silencieuses La boîte comprend des boucles de brosse, des piquets d’arrimage et des cordes

