Cette théorie des fans de Marvel sur Captain America et Star-Lord ? James Gunn des Gardiens de la Galaxie a des idées

Lorsqu’une franchise de films devient populaire, elle attirera des fans qui s’y plongeront plus profondément et essaieront d’en lire plus que prévu. Parfois, vous pouvez obtenir des théories vraiment intéressantes de cette façon qui sont très amusantes, mais ne vous attendez pas à ce qu’elles obtiennent l’approbation officielle des pouvoirs en place. Il y a apparemment une théorie qui circule dans le MCU, lorsque Captain America est remonté dans le temps, il est devenu le grand-père de Star-Lord. Bien que cette idée puisse plaire à certains, James Gunn est là pour vous dire que ce n’est tout simplement pas vrai. De plus, le calcul ne fonctionne tout simplement pas.