Alors que Kim Kardashian continue de se mettre à l’aise avec la star de Saturday Night Live Pete Davidson, Internet regorge d’idées. Les deux ont été repérés dans tout New York depuis les débuts de Kardashian SNL le mois dernier. Ils ont même partagé un baiser lors d’un sketch. Une source a déclaré à People Magazine que les deux ne sont que des amis qui « sont dans les mêmes cercles, donc ils seront ensemble de temps en temps ».

Davidson a également un lien avec la famille Kardashian. Davidson, 27 ans, est ami avec Travis Barker par l’intermédiaire de leur ami commun, le rappeur Machine Gun Kelly. Barker est actuellement fiancé à la sœur aînée de Kim, Kourtney Kardashian. Il semble que Kim et Kourtney aient même eu un double rendez-vous avec Davidson et Barker récemment.

Mais certains fans pensent que Davidson se rapprocher de Kardashian est une vengeance. Davidson a dit un jour à Jimmy Fallon que West lui avait laissé une facture coûteuse à la fête d’anniversaire de Kid Cudi. Davidson, qui est ami avec Cudi, a été invité à célébrer l’anniversaire de Cudi à Nobu à Malibu. Davidson est arrivé tôt et a donné sa carte de crédit au restaurant avec l’intention d’offrir à Cudi un dîner, sous prétexte qu’il ne s’agirait que d’eux trois. Kardashian et West sont finalement arrivés.

Il dit que West a demandé la « chambre spéciale à l’arrière ». Les choses sont devenues encore plus folles lorsqu’il a déclaré que West avait commencé à commander des articles qui n’étaient pas disponibles. En fin de compte, il dit que la facture « n’était pas aussi mauvaise qu’on pourrait le penser, mais ce n’est pas comme si c’était Applebee’s. C’est Nobu, qui est comme 77 Applebee’s ».

Kardashian, 40 ans, fraternisant avec Davidson aurait énervé son ex-mari Kanye West. À tel point que West a cessé de suivre Kardashian, deux mois seulement après l’avoir suivie à nouveau sur Instagram. Dans une récente interview avec Drink Champs, West a parlé de la scission et semble nier que les choses se dirigent vers le divorce. « SNL fait dire à ma femme » j’ai divorcé » à la télévision parce qu’ils voulaient juste enlever cette barre et je n’ai jamais vu les journaux. Nous ne sommes même pas divorcés », a-t-il déclaré. « Alors, comment nous – parce que [it’s] pas de blague pour moi, mes enfants veulent que leurs parents restent ensemble. Je veux leurs parents, je veux que nous soyons ensemble. »

Il ne croit pas non plus que le divorce soit la décision de Kardashian. « [There] y a-t-il des gens tout autour de moi [wife’s] oreille », a-t-il ajouté. « C’est un publiciste qui est à côté d’elle », a-t-il ajouté. « Je ne baise pas avec elle. »