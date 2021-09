Cette toilette publique intelligente en forme de dôme est contrôlée par des commandes vocales | La technologie

in

Au Japon, il existe un élégant bain public en forme de dôme qui est non seulement contrôlé par la voix, mais est également capable de jouer de la musique relaxante.

Les toilettes publiques ne sont pas exactement un exemple de nettoyage en raison du grand nombre de personnes qu’elles reçoivent tout au long d’une journée, et plus encore maintenant avec la pandémie où à plus d’une occasion nous avons dû supporter de ne pas entrer dans ce type de salle de bain, essentiellement parce que nous ne lui faisons pas confiance du tout.

Mais si vous êtes récemment entré dans une salle de bain publique, vous avez sûrement essayé de ne rien toucher du tout, en essayant d’ouvrir la porte avec votre épaule ou votre coude, et même en soulevant le siège des toilettes avec votre pied. Quoi qu’il en soit, si vous êtes au Japon, il ne vous sera pas nécessaire de faire tout cela.

Et cette nouvelle toilette publique en forme de dôme fait partie du projet Toilettes de Tokyo conçu par l’un des meilleurs architectes du pays, en particulier c’est une création de Kazoo s’est assis, directeur créatif de l’agence de publicité TBWA / Hakuhodo.

Ces toilettes publiques du parc Nanago Dori (Shibuya) sont presque entièrement contrôlées, au moyen de commandes vocales que vous avez exposées dans une liste à l’intérieur de la salle de bain et où les commandes les plus courantes sont « ouvrir/fermer la porte » ou « la chasse d’eau », entre autres.

Cependant, il existe une commande vraiment originale où vous pouvez demander à cette salle de bain intelligente de jouer de la musique, spécialement conçu pour stimuler le mouvement intestinal, au cas où vous auriez de grandes difficultés à vous soulager.

De plus, sa conception en forme de dôme a une raison, et c’est qu’en ayant une hauteur sous plafond de 4 m, il empêche les odeurs désagréables de rester dans la zone inférieure de la cabine, mais allez dans la zone supérieure où ils s’échappent vers l’extérieur, de sorte que chaque fois que vous entrez dans cette salle de bain publique, vous soyez exempt de mauvaises odeurs étrangères.

Vous pouvez être réticent à payer pour des toilettes publiques, mais surtout si vous trouvez l’une de ces fonctionnalités avec commande vocale et un design vraiment innovant, vous voudrez peut-être l’essayer.