Cette toilette réduit la consommation d’eau et transforme les excréments en crypto-monnaies | La technologie

En Corée du Sud, on peut acheter les livres qu’on veut et manger totalement gratuitement, rien qu’en allant à une toilette bien particulière pour se soulager.

Une des choses que nous faisons, ou devons faire, plusieurs fois par jour est d’aller aux toilettes, et si vous pensiez que votre toilette est l’une des meilleures, c’est parce que vous ne connaissez toujours pas une toilette intelligente très particulière vue dans Corée du Sud.

Ce n’est pas la première fois que nous recueillons des nouvelles sur les toilettes intelligentes, mais c’est la première fois que nous parlons de toilettes intelligentes qui non seulement convertit les excréments en énergie et réduit la consommation d’eau, mais vous paie également pour l’utiliser.

Comme l’a noté ., cette toilette intelligente convertit les excréments en énergie et permet même aux étudiants universitaires d’acheter des choses simplement en les utilisant. Les toilettes s’appellent BeeVi, et c’est une invention de l’enseignant Cho jae-weon d’ingénierie urbaine et environnementale à l’Institut national des sciences et technologies d’Ulsan (UNIST).

Pour comprendre le fonctionnement de cette invention, les toilettes utilisent une pompe à vide pour transporter les déchets vers un bioréacteur souterrain qui a en même temps des micro-organismes qui décomposent les excréments en méthane. Par la suite, tout cela devient une source d’énergie pour le bâtiment capable d’alimenter des cuisinières à gaz, des chaudières à eau chaude et même une pile à combustible à oxyde solide.

Comme nous l’avons dit, si les étudiants répondent à leurs besoins sur ces toilettes intelligentes, ils recevront en échange une monnaie virtuelle appelée Ggool, qui signifie paradoxalement “miel” en coréen. Concrètement, chaque étudiant peut gagner jusqu’à 10 Ggool par jour, puis les investir dans l’achat de différents produits universitaires tels que des plats préparés, des fruits, des livres et même du café fort, au cas où il voudrait retourner aux toilettes.

Cependant, les étudiants sont ravis, et Heo Hui-jin a souligné que « je n’avais pensé aux excréments que comme quelque chose de sale, mais maintenant c’est un trésor d’une grande valeur pour moi. Je parle même d’excréments pendant les repas pour penser à acheter un livre dont j’ai besoin ».

Selon le professeur Cho Jae-weon, une personne moyenne défèque 500 g par jour, une quantité qui grâce à son système peut être converti en 50 l de gaz méthane. Celui-ci est capable de produire 0,5 kWh d’électricité, assez pour faire fonctionner, par exemple, un lave-vaisselle ou même une voiture pour un court trajet.