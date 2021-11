Cette toute nouvelle tablette Samsung de 12,4 pouces avec stylet inclus est en vente à 471 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Noël approche et avec lui la nécessité de faire tous nos achats à l’avance pour ne pas manquer de cet appareil électronique que nous aimons tant, et puisque vous avez sûrement déjà un téléphone mobile Samsung, la prochaine étape à cet égard serait être d’avoir l’une des meilleures tablettes du marché et maintenant à un prix très bas.

Et le Samsung Galaxy Tab S7 FE qui est apparu sur le marché en mai dernier, est actuellement avec l’une des offres les plus basses depuis son lancement, pouvant obtenir la version Wi-Fi avec 64 Go de stockage à un prix très intéressant.

Ainsi, la Samsung Galaxy Tab S7 FE n’est qu’à 471 euros sur Amazon, un appareil que vous pourrez recevoir chez vous toute la semaine prochaine avant l’arrivée des vacances car il est alors très difficile de trouver des unités de ce type de produits.

La toute nouvelle Samsung Galaxy Tab S7 FE 12,4 pouces est en promo à seulement 471 euros sur Amazon

Cette tablette de 12,4 pouces en forme de Samsung Galaxy Tab S7 FE à 471 euros, C’est le modèle qui est commercialisé avec le Wi-Fi et 64 Go de stockage.

C’est une tablette valable à la fois pour la productivité et le divertissement, qui se caractérise en ayant un stylet standard qui vous offre une expérience d’écriture naturelle. Il est capable de numériser vos mots en temps réel et de les éditer avec des gestes même simples.

Cette tablette se distingue également par sa Taille d’écran de 12,4 pouces et est pris en charge par le processeur Snapdragon 750G cela rend toutes nos applications très fluides pour pouvoir les utiliser pour la productivité et il est également capable de déplacer les derniers titres du marché préparés pour Android.

Il convient de noter qu’il s’agit d’une tablette avec rien de moins que Batterie 10 090 mAh, ce qui pourrait nous donner jusqu’à 13 heures pour regarder des vidéos par jour, et en fonction de son utilisation, il est probable que vous n’ayez pas besoin ou que vous ayez besoin de le recharger quotidiennement.

