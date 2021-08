Cette Toyota Supra est fabriquée par LEGO et peut être conduite | Moteur

LEGO et Toyota Gazoo Racing ont créé une incroyable réplique à l’échelle 1: 1 de la Supra pour son 35e anniversaire… Et elle peut être conduite !

Tout le monde connaît les produits de LEGO et il y a déjà de nombreuses fois que cette marque a lancé de véritables kits de construction automobile pour les passionnés de moteurs. Cependant, cette fois, ils sont allés un peu plus loin et sont sortis de l’ordinaire avec une création des plus singulières : un Toyota supra fonctionnel en taille réelle.

Il s’agit d’une réplique à l’échelle 1:1 qui a été présentée il y a quelques jours à peine et qui est exposée à Legoland Japan. Le motif? La voiture de sport acclamée de Toyota fête ses 35 ans et la division Gazoo Racing de la marque travaille avec LEGO pour mener à bien des actions comme celle-ci en guise de célébration.

Le résultat est surprenant, mais pour cela ils ont été nécessaires 480 000 pièces et certaines 2400 heures de travail. Seuls les roues, le volant, les écrans, le siège conducteur et les emblèmes proviennent de la vraie Supra et tout le reste a été construit avec des pièces de ces célèbres constructions.

Bien sûr, ce n’est pas une sorte de sculpture, mais c’est une voiture fonctionnelle. Les portes peuvent être ouvertes et les lumières fonctionnent correctement. En fait, il est possible de le conduire, car il dispose d’un moteur électrique qui lui permet d’atteindre certains 27 km/h vitesse de pointe. Pas mal pour un “jouet”, non ?

Avec cette création, LEGO en ajoute une autre à sa liste de répliques grandeur nature créées ces dernières années, dont une McLaren Senna et une Bugatti Chiron. Bien entendu, si vous souhaitez vous en procurer un, sachez qu’il n’est pas à vendre. Il sera exposé à Legoland Japon jusqu’à 11 octobre et plus tard on le verra dans certains tests de la catégorie compétition Super gt.

Dans tous les cas, si vous voulez une LEGO Toyota Supra, vous pouvez toujours acheter le kit de taille conventionnelle qui a été publié pour la série « Speed ​​​​Champions ». Elle n’est pas presque identique à la vraie voiture et ne peut pas être conduite, mais pour 20 euros vous pouvez avoir une Supra dans votre maison -techniquement parlant-. Quelque chose est quelque chose, non?

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.