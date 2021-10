Cette trempette populaire a été rappelée dans 23 États, alors jetez-la si vous l’avez

La FDA a annoncé cette semaine un rappel de hommus impliquant une trempette de hommus populaire de Cedar Mediterranean Foods. La raison du rappel est que le produit contient des pignons de pin, mais ne les répertorie pas comme ingrédient sur le récipient. Dans les cas graves, les personnes allergiques aux noix, ou même les personnes incroyablement sensibles aux noix, peuvent ressentir des effets secondaires graves. Dans de rares cas, ce type d’allergie peut même mettre la vie en danger. À ce jour, aucun effet indésirable lié à l’hommus n’a été signalé.

En attendant, il convient de noter que ce rappel n’est pas aussi choquant qu’un récent rappel de noix que nous avons vu. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez peut-être d’un rappel de noix de cajou dû au fait que certains emballages pouvaient contenir des éclats de verre.

Comment identifier le hommus rappelé

Le produit hommus en question est vendu dans des contenants en plastique de 10 onces et a le Hommus méditerranéen biologique de Cedar sur le devant. Il convient également de noter que le produit a un code UPC de 044115403028 et une date de péremption du 12 décembre 2021. Cette information doit être visible sur le couvercle du récipient.

Cedar Mediterranean Foods est situé à Ward Hill, dans le Massachusetts. Plusieurs de leurs produits sont disponibles à l’achat dans tous les coins du pays. Dans ce cas particulier, le produit hommus était disponible dans les états suivants. La liste des États comprend le Massachusetts, la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord, l’Oregon et l’Oklahoma, la Louisiane, l’Arizona, le Colorado, le Wisconsin, le Maryland, l’Ohio, la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l’Utah, le Missouri, le Maine, l’État de New York, le Kansas et l’Alabama. , Tennessee et Minnesota.

Notamment, aucun autre produit de Cedar Mediterranean Foods n’a un problème similaire au rappel de hommus.

Une photo du produit est ci-dessous :

Les symptômes associés aux allergies aux noix

De toutes les allergies alimentaires, l’allergie aux noix est de loin la plus courante. Les symptômes associés à une allergie aux noix comprennent des douleurs à l’estomac, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des démangeaisons, des difficultés à avaler et un essoufflement. Dans de rares cas, une réaction potentiellement mortelle appelée anaphylaxie peut survenir. C’est à ce moment qu’une réaction allergique provoque un état de choc chez un individu. Par conséquent, lorsque cela se produit, une personne peut subir un arrêt cardiaque, un rythme cardiaque rapide, des étourdissements, une tension du fil, des évanouissements, de l’urticaire et des difficultés respiratoires. Bien sûr, il va sans dire que toute personne présentant même un symptôme potentiel de choc anaphylactique doit appeler immédiatement le 911.