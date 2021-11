Cette trouvaille d’Amazon à 40 $ vous permet d’abandonner pour toujours les pichets d’eau filtrée

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les Filtre à eau portable LifeStraw est l’un des produits les plus populaires sur Amazon. C’est encore plus populaire à peu près chaque fois qu’il y a un rabais. À l’heure actuelle, par exemple, vous pouvez en acheter un pour un peu plus de 17 $. Si vous le faites, vous serez prêt à partir la prochaine fois que vous ferez de la randonnée ou du camping. Le fabricant dit qu’en utilisant ce superbe filtre portable, vous pouvez transformer à peu près n’importe quelle eau que vous rencontrez à l’extérieur en eau potable. Si vous n’êtes pas familier avec le terme, cela signifie que l’eau est potable. Il va sans dire que le LifeStraw est un incontournable pour tous ceux qui veulent se préparer en randonnée ou en camping. Mais qu’en est-il d’un bon filtre à eau pour votre évier ?

Quand vient le temps de revenir à la civilisation, tant de gens utilisent des pichets dans leurs maisons. Croyez-le ou non, ces pichets fonctionnent exactement comme le LifeStraw. Remplissez-les d’eau du robinet et elle passe lentement à travers un système de filtration. Ensuite, le réservoir principal ci-dessous recueille l’eau filtrée.

Mais et si nous vous disions qu’il existe une autre option ? Et si on vous disait que vous n’aurez plus jamais à attendre un pichet pour filtrer votre eau ? Vous devriez certainement consulter le nouveau populaire ROBINET Filtre à eau de Sawyer, qui est disponible dès maintenant sur Amazon pour seulement 39,95 $.

Système de filtration d’eau Sawyer Products SP134 TAP, convient aux robinets et aux bavettes, bleu (taille unique) Prix: 39,95 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Le meilleur filtre à eau pour éviers et plus

Un filtre à eau portable Sawyer filtrant l’eau à l’extérieur. Source de l’image : Amazon

Beaucoup de nos lecteurs connaissent sans aucun doute Sawyer. Après tout, Sawyer est une marque leader connue dans le monde entier pour ses produits de filtration d’eau. De toutes les choses que Sawyer fabrique, ce nouveau gadget pourrait être notre préféré.

Il suffit de joindre le ROBINET Filtre à eau à n’importe quel robinet fileté de votre maison et vous aurez instantanément de l’eau filtrée sans avoir à attendre qu’un pichet fasse couler lentement l’eau à travers la chambre supérieure dans le puits principal. Quelle est la qualité de ce filtre modèle Sawyer, demandez-vous ? Selon le fabricant, le TAP élimine 99,99999 % de toutes les bactéries, y compris les salmonelles et E. coli. Il élimine également 99,9999% de tous les protozoaires comme le Giardia, ainsi que 100% des microplastiques.

Inutile de dire que ça ne va pas beaucoup mieux que ça.

Ce filtre compact se connecte à à peu près n’importe quel robinet. Il est également livré avec des adaptateurs au cas où vous auriez besoin de le fixer à des raccords atypiques. Il existe également une rallonge de tuyau que vous pouvez utiliser dans les éviers peu profonds, et vous pouvez même utiliser ce superbe filtre à eau à l’extérieur. Le filtre TAP s’adaptera à n’importe quel raccord de tuyau d’arrosage standard à l’extérieur de votre maison, ou même sur le côté d’un camping-car. Vous ne serez plus jamais sans eau filtrée, peu importe où vous allez !

Sawyer dit que le ROBINET Filtre à eau peut filtrer jusqu’à 500 gallons d’eau par jour et durera jusqu’à 10 ans si vous suivez les instructions d’entretien du fabricant. Il est définitivement temps d’abandonner votre pichet.

TAP Filtrer les faits rapides

Nous vous avons déjà expliqué toutes les raisons pour lesquelles le ROBINET Filtre à eau est si attrayant. Bien sûr, certaines personnes préfèrent que tout soit beau et concis. Si cela vous décrit, nous avons rassemblé quelques points clés à retenir que vous devez garder à l’esprit. Découvrez-les juste ici :

Le filtre à eau TAP est l’un des filtres les meilleurs et les plus faciles à utiliser à la maison dans votre évier. Tout ce que vous avez à faire pour l’installer est de le visser ! Il existe également des adaptateurs inclus s’il ne s’adapte pas directement sur le filetage de votre évier En plus des éviers, il s’adapte également aux robinets de tuyau d’arrosage et à certains aérateurs de robinet trousses d’urgence, terrains de camping, festivals, événements, camping-cars, etc. salmonelle, choléra et E. coli) Il élimine également 99,9999% des protozoaires comme Giardia et Cryptosporidium, et 100% des microplastiques. utiliser dans un évier peu profond

