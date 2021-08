Cette unité de jeu et de montre édition anniversaire “Super Rare” vient d’être vendue à un prix très bas

Image : @beforemario

Nous avons vu beaucoup de produits rétro Nintendo se vendre à des prix insensés ces derniers temps, mais celui-ci est un peu différent. Bien qu’il s’agisse d’un Game & Watch “jamais vu à la vente”, il vient d’être vendu au prix “très bas” de 1 001 000 (environ 9 100 $ US / 8 000 €). Assez raisonnable, vraiment.

Oui, pas de ventes d’un million de dollars ici. Alors pourquoi tout ce tapage ? Comme expliqué par beforemario, il s’agit d’une édition anniversaire du système Game & Watch Donkey Kong qui était une demande spéciale du créateur de G&W et Game Boy, Gunpei Yokoi, pour célébrer les 20 millions d’unités vendues.

Wow! Cette édition anniversaire Nintendo Game & Watch super rare, jamais vue auparavant à la vente, vient de se vendre pour 1 001 000 (9 100 $ US / 8 000 €) a été créée en 1982 à la demande de Gunpei Yokoi, pour célébrer le cap des 20 millions de jeux vendus. pic.twitter.com/zdRu5tp7dM— Beforemario (@beforemario) 21 août 2021

Sur le couvercle, vous pouvez voir le nom G. Yokoi avec K, Momose et T. Isada. Le compte Twitter beforemario a également partagé les informations suivantes sur les noms, bien que le rôle du troisième individu ne soit pas tout à fait clair.

“Le dessin du trio Yokoi-san, Momose-san et Ishida-san a été réalisé par Kano-san (designer qui a joué un rôle clé dans l’équipe G&W, consultez Iwata Ask en ligne sur G&W). Yokoi-san, bien sûr, était à la tête de Nintendo R&D1 et père de G&W. Momose-san était à la tête de la société qui a fourni les plaques frontales en métal pour G&W à Nintendo. Nous ne savons pas quel était le rôle d’Ishida-san, mais supposons qu’il représente un autre partenaire clé. “