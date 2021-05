“Cette vague COVID-19 est plus horrible, il est important pour les entreprises de s’assurer que les employés se sentent entendus”

India Inc. est en pleine saison d’évaluation. Avec le retour de la saison après presque deux ans, l’anxiété des employés s’est également multipliée.

Covid-19 a contribué à mettre en évidence les défis sous-jacents liés au bien-être mental dans le secteur des entreprises indiennes. Alors que les entreprises travaillent 24 heures sur 24 pour aligner leurs efforts pour identifier et traiter les facteurs de stress qui les affectent directement ou indirectement, il reste encore un énorme écart à combler. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Marcos Segador Arrebola, directeur général de GI Group, L’Inde a parlé de la façon dont India Inc. se comporte selon l’indice de santé mentale, de l’importance de la santé mentale sur le lieu de travail, des pratiques qu’une entreprise peut adopter pour rendre son environnement de travail plus sain, de l’anxiété liée à l’évaluation et plus encore. Extraits:

La santé mentale a principalement été associée à des raisons personnelles, mais le rapport de GI Group a souligné que les lieux de travail jouent également un rôle central dans l’aggravation des problèmes liés à la santé mentale, pourriez-vous s’il vous plaît préciser?

L’année 2020 a souligné l’importance du bien-être mental pour Corporate India. Il est tout à fait évident que les lieux de travail jouent également un rôle important dans la définition du bien-être mental d’un individu. Des facteurs tels que les attentes salariales, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, le style de leadership du gestionnaire et l’anxiété face à la croissance de carrière sont l’un des principaux facteurs qui ajoutent au stress mental. En tant qu’acteur de premier plan de l’industrie au cours des deux dernières décennies dans le domaine de la dotation et de la recherche et de la sélection dans le pays, Gi Group a eu une exposition cohérente et unique à la réalité de la main-d’œuvre en Inde. C’est ce qui nous a motivés à approfondir ce sujet dans notre récent rapport «Tous dans l’esprit – L’état de la santé mentale dans les entreprises en Inde». Ce rapport est une étude exhaustive centrée sur les différents facteurs de stress qui aggravent / nuisent au bien-être des employés. Certaines des idées que nous avons trouvées sont des déclarations claires sur la question, comme le fait que 78% des employeurs pensent que l’environnement de travail peut nuire au bien-être mental. De plus, alors que 94% sont conscients des problèmes de santé mentale, seulement 15% sont sensibles aux problèmes de santé mentale, parmi lesquels seulement 9% prennent conscience de l’action. Il convient également de noter l’absence de sérieux chez les employés, même si environ 35% ont connu des problèmes liés à la santé mentale. Mais je dirais que cette question est en train de se concentrer et nous nous attendons à ce que la sensibilisation et l’action sur cette question augmentent considérablement au cours des deux prochaines années.

Comment les différents secteurs de India Inc. comme la banque, l’informatique, les produits de grande consommation, entre autres, se situent-ils sur l’indice de la santé mentale? Pouvez-vous partager quelques observations intéressantes?

Lors de l’analyse du rapport, il y avait de nombreux points intéressants uniques pour chaque secteur, par exemple, IT / ITeS et BFSI ont des niveaux élevés de sensibilisation à la fois chez les employeurs et les employés. Le secteur des produits de grande consommation et de l’automobile a de faibles niveaux de sensibilisation chez les employeurs et le secteur des produits de grande consommation et du commerce électronique a de faibles niveaux de sensibilisation parmi les employés. En général, les niveaux de sensibilisation sont plus élevés chez les employeurs que chez les employés. De plus, les niveaux de notoriété augmentent avec la taille de l’organisation. Les grandes organisations sont les plus informées avec 53%, suivies par les moyennes (34%) et les petites (13%). Malgré sa proximité avec le problème, seulement 49% de la taille de l’échantillon du secteur de la santé estime que chaque adulte sur 100 est confronté à des défis liés à la santé mentale qui sont comparativement très faibles par rapport aux segments IT / IT et BFSI. .

Quels types de pratiques une entreprise peut-elle adopter pour rendre son environnement de travail plus sain?

Je crois fermement qu’un environnement de travail sain permet une main-d’œuvre motivée. Des modifications mineures dans les pratiques conventionnelles les plus simples peuvent également faire une énorme différence, par exemple en permettant une communication libre entre les rangs plutôt que de passer par une liste de points de contrôle, l’employé a le sentiment que ses seniors sont accessibles tout en permettant une meilleure communication entre pairs. En plus d’un canal pour une communication transparente, les dirigeants qui garantissent une culture d’équilibre permanent entre le travail et la vie privée ont également été perçus comme ayant une main-d’œuvre plus motivée. Chez Gi Group, nous travaillons en permanence à l’amélioration du bien-être physique et mental général de tous nos collègues. Nous accordons la priorité au bien-être mental de nos employés et croyons fermement qu’il contribue au succès des individus et de l’entreprise. Cet aspect de la culture de l’entreprise a contribué à créer un groupe qui est toujours prêt à s’entraider, même en ces temps difficiles et sans précédent, nous sommes allés au-delà pour nous assurer que chaque employé sait qu’il peut compter sur l’organisation et ses collègues. travailleurs pour le soutien.

Marcos Segador Arrebola, directeur général de GI Group

Avec le flou entre le travail après le travail et la vie personnelle en raison du COVID-19, comment cet aspect a-t-il affecté le bien-être mental des employés dans toutes les catégories?

L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est devenu le domaine le plus préoccupant. BFSI, le secteur du commerce électronique et de la santé et des produits pharmaceutiques, avec Bangalore, Mumbai et Hyderabad, représentent les principaux secteurs et villes qui classent l’équilibre travail-vie privée et le stress lié au travail comme les principales préoccupations sur le lieu de travail. L’équilibre travail-vie personnelle est en tête des préoccupations en milieu de travail, mais il est intéressant de voir que seulement 1% des employeurs interrogés ont mis en place des pratiques pour assurer un équilibre sain. 35% des employeurs interrogés ont déclaré que la promotion d’un équilibre sain entre le travail et la vie personnelle aidera à résoudre les problèmes de santé mentale, mais il existe encore un énorme écart en matière de sensibilisation et de réduction de l’écart.

Puisqu’il y a un autre type de situation de verrouillage, quelles sont les mesures qu’un RH / employeur peut inculquer pour s’assurer que des stresseurs mentaux similaires ne se répètent pas?

Cette vague COVID-19 est bien plus horrible que la précédente. Pendant ces périodes, il devient important pour les employeurs et les représentants des ressources humaines de s’assurer que leurs employés se sentent entendus à tout moment. En raison de l’anxiété au travail et de celle provoquée par la situation actuelle, les burn-out sont devenus plus courants. Pour lutter contre cela tout en s’inspirant du rapport, il est important de veiller à ce qu’il y ait un équilibre entre le travail et la vie privée et après le travail et de s’adapter à un rôle de leadership plus empathique. De même, Gi Group a également mis en place des politiques visant à favoriser le bien-être mental et a mis en place un programme d’aide aux employés (PAE). Le programme comprend des séances interpersonnelles régulières tout en promouvant des points de contact personnels avec les membres de l’équipe. Conscients que les femmes représentent plus de la moitié de nos effectifs, nous avons mis en place des horaires flexibles, aidant chacun de nos collaborateurs à mieux gérer ses engagements personnels.

Quelles sont les tendances intéressantes que vous avez remarquées dans les villes non métropolitaines?

L’étude a été menée à Delhi NCR, à Ahmedabad, à Bangalore, à Chennai, à Hyderabad, à Kolkata, à Mumbai et à Pune, parmi lesquelles Pune a fait preuve d’une grande sensibilisation au problème et a également représenté une responsabilité élevée, tandis que Kolkata, Hyderabad et Ahmedabad ont affiché une faible responsabilité et sensibilisation sur le problème. Chennai et Pune ont également introduit des mécanismes pour garantir la confidentialité des informations permettant aux employés concernés d’assister à des séances de conseil et de thérapie, ce qui fait encore défaut dans de nombreuses villes métropolitaines. Nous avons également noté que les industries de Pune, Hyderabad et Chennai estiment que les heures de travail longues / irrégulières ont un impact significatif sur le bien-être mental, alors qu’une partie des industries de Chennai et Hyderabad est également d’avis que les styles de leadership et de gestion jouent un rôle énorme dans le bien-être mental. ce qui est une étape énorme qui aide à travailler vers un bien-être mental optimal. De plus, nous avons également constaté que 42% des employés interrogés à Ahmedabad étaient plus sensibilisés aux aspects de la santé mentale. 36% de la taille de l’échantillon de Pune ont déclaré que la santé mentale et le bien-être ont un impact moindre sur l’environnement de travail.

Les évaluations sont au coin de la rue; Comment suggérez-vous aux employés de gérer l’anxiété liée à l’évaluation en cas de pandémie?

India Inc. est au milieu de la saison des évaluations. Avec le retour de la saison après presque deux ans, l’anxiété des employés s’est également multipliée. Pendant ces périodes, les employeurs et les représentants des RH doivent garantir un plus grand niveau d’empathie à tous les niveaux. Alors que, comme il a été suggéré précédemment, les gens sont maintenant plus conscients de l’idée de bien-être mental, mais ont souvent du mal à s’identifier aux symptômes d’anxiété. Pour lutter contre cela, les employeurs et les représentants des ressources humaines peuvent aider à identifier le système et partager du matériel d’étude et des questionnaires qui peuvent aider les employés à identifier les déclencheurs. Un aspect qui peut également aider à réduire l’anxiété est de développer les réalisations de l’année dernière. Cela peut être fait en se concentrant sur un format défini et en partageant les principales réalisations de manière détaillée. Ces réalisations peuvent être à la fois liées au travail et à l’esprit d’équipe.

