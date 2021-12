Cette vente Kindle sur Amazon est presque trop belle pour être vraie

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Était-ce l’une de vos résolutions du Nouvel An pour 2021 de lire la suite ? Beaucoup de gens choisissent cela comme résolution avant l’année suivante. Mais si vous n’avez pas fait un excellent travail en 2021, vous devriez essayer de le changer pour 2022. Le Vente Kindle sur Amazon qui se passe en ce moment peut être un grand coup de pouce pour vos objectifs de lecture.

La vente Kindle vous offre de bonnes affaires

Logiciel Amazon Kindle Paperwhite 2021 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le Kindle est l’une des liseuses électroniques les plus innovantes jamais lancées sur le marché. Il vous permet de télécharger des livres et bien plus encore sur votre appareil et de les lire en déplacement. Au fil des années, ils ont évolué pour le mieux. Les prix aussi ont augmenté.

C’est pourquoi il est logique de profiter de cette vente Kindle pendant que vous le pouvez. Vous pouvez obtenir le Kindle en noir ou en blanc avec des publicités pour seulement 54,99 $. C’est une réduction de 39 % !

Kindle – Avec éclairage avant intégré – Noir – Pris en charge par la publicité Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kindle – Avec éclairage avant intégré – Blanc – Pris en charge par la publicité Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Conçu pour la lecture, l’écran sans éblouissement de 167 ppp se lit comme du vrai papier. Même en plein soleil, vous apprécierez certaines des histoires les meilleures et les plus captivantes. De plus, une seule charge de batterie dure des semaines, pas des heures. La luminosité est réglable, vous pouvez donc déterminer ce qui est confortable pour vous.

C’est beaucoup, mais c’est une affaire que nous vous disons de laisser passer. Pourquoi? Parce qu’il y a encore mieux pour le même prix.

Meilleure offre Kindle pour le même prix

Pourquoi ne voudriez-vous pas quelque chose de gratuit ? Vous pouvez obtenir trois mois de Kindle Unlimited totalement gratuits lorsque vous achetez cette version du Kindle en blanc et cette version du Kindle en noir. Ceux-ci ont toujours des publicités, mais vous pouvez utiliser Kindle Unlimited pendant trois mois !

Kindle Unlimited donne accès à des millions de livres, journaux et livres audio d’un simple glissement de quelques doigts sur un écran. Les livres audio proviennent de l’application de livres audio, Audible. Vous pouvez coupler votre Kindle avec des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth pour passer facilement à la lecture d’un livre audio ou de musique à haute voix.

Comme nous l’avons dit, ils sont au même prix que les autres, ils sont donc descendus à seulement 54,99 $ ! C’est 35 $ que vous pouvez économiser et, à cette période de l’année, l’épargne est une priorité absolue pour beaucoup.

Kindle – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Noir – Prise en charge de la publicité + 3 mois gratuits Kindle Unlimite… Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kindle – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Blanc – Prise en charge de la publicité + 3 mois gratuits Kindle Unlimite… Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (39%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour ceux qui détestent les publicités

Le Kindle est parfait pour la lecture. Source de l’image : Amazon

Si vous ne voulez pas que les publicités se mélangent aux mots sur votre Kindle, vous pouvez également choisir le Kindle sans publicité dans les deux couleurs aussi. Généralement vendu pour 110 $, il est également en baisse de 35 $ à seulement 74,99 $. De plus, vous pourrez profiter des trois mois gratuits de Kindle Unlimited sans frais supplémentaires.

Kindle – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Blanc + 3 mois gratuits Kindle Unlimited (avec auto-re… Prix catalogue : 109,99 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (32 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kindle – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Noir + 3 mois gratuits Kindle Unlimited (avec auto-re… Prix catalogue : 109,99 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (32 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vous pouvez également choisir l’option sans Kindle Unlimited gratuitement, mais pourquoi ne le voudriez-vous pas ? Si vous le faites, vous pouvez les trouver en noir et blanc ici. Pendant que vous y êtes, jetez un œil à notre examen de la Kindle Paperwhite (2021).

Kindle – Avec éclairage avant intégré – Noir Prix catalogue : 109,99 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kindle – Avec éclairage avant intégré – Blanc Prix catalogue : 109,99 $ Prix : 74,99 $ Vous économisez : 35,00 $ (32%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.