Cette vente secrète vous permet d’obtenir un crédit Amazon de 15 $ gratuitement – .

La section des offres en constante expansion d’Amazon est toujours remplie de tant de ventes impressionnantes à un moment donné, mais 99,99% d’entre elles ne plaisent qu’à certains acheteurs. Par example, AirPods Pro sont en vente actuellement pour seulement 197 $ au lieu de 249 $, et c’est le prix le plus bas de 2021 à ce jour sur Amazon. Vous pouvez également récupérer le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour 28,85 $, ce qui correspond au prix le plus bas de 2021! C’est toujours un best-seller auprès de nos lecteurs chaque fois qu’il est mis en vente. Avec cette vente, c’est le moment idéal pour en obtenir une pour vous-même et découvrir pourquoi les lecteurs de . Deals l’aiment tant.

Ce sont des offres incroyables, mais elles ne plairont qu’à certaines personnes. De temps en temps, cependant, un accord survient dont tout le monde devrait profiter.

Inutile de dire qu’il n’y a pas de meilleur exemple de cela qu’un accord qui vous en rapporte argent gratuit d’Amazon.

Prix ​​de la carte Amazon eGift: dépensez 50 $, obtenez un crédit de 15 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: GIFTCARD2021

Amazon organise une nouvelle promotion de cartes-cadeaux cet été et c’est une évidence. La seule chose que vous devez vraiment savoir, c’est que si vous êtes éligible, vous pouvez vous marquer un Crédit Amazon de 15 $ sur votre compte juste pour acheter un Carte-cadeau Amazon de 50 $ et en utilisant un code promo spécial à la caisse. C’est ça!

Donc, pour résumer rapidement cela pour vous, il vous suffit de dépenser 50 $ pour acheter une carte-cadeau que vous venez de vous envoyer puisque vous allez de toute façon dépenser cet argent avec Amazon … et vous obtenez 15 $ de plus. N’importe qui devrait être fou pour laisser passer ça!

Il n’y a vraiment que peu de choses que vous devez savoir sur cette promotion géniale. Rendez-vous simplement sur le site Web d’Amazon et ajoutez un Carte-cadeau Amazon de 50 $ à votre panier. Si vous le souhaitez, vous pouvez l’envoyer à quelqu’un d’autre en cadeau – n’oubliez pas que la fête des pères 2021 approche rapidement – mais vous pouvez également vous faire le destinataire afin que les fonds finissent par être ajoutés à votre propre compte Amazon. . Comme nous l’avons dit, vous savez que vous dépenserez de toute façon 50 $ chez Amazon. Ensuite, lors de votre départ, assurez-vous d’utiliser le code promo CARTE CADEAU2021.

Presto! Votre nouvelle carte-cadeau Amazon de 50 $ vous sera envoyée par e-mail à vous ou à votre destinataire (ou à vous-même) sous peu, puis vous verrez un crédit de 15 $ ajouté à votre compte Amazon dans quelques jours. Avec des offres similaires comme celle-ci dans le passé, le crédit promotionnel finit par arriver sur votre compte le jour même ou le lendemain. La dernière fois que nous avons utilisé une promotion de carte-cadeau Amazon nous-mêmes, nous avons vu notre crédit apparaître le jour même.

En outre, il convient de noter qu’il n’y a pas de conjectures à déterminer si cette promotion fonctionnera pour vous, car vous pouvez le savoir avant de payer. Après avoir entré le code promotionnel lors de votre paiement, vous devriez voir le message suivant en haut de la page:

Félicitations, votre achat vous donne droit à un crédit Amazon.com. Un crédit promotionnel unique de 15 $ sera automatiquement appliqué à votre compte et vous sera envoyé par courriel dans les trois (3) jours suivant l’expédition.

Vous vous demandez pourquoi cette promotion ne fonctionnerait pas pour vous? Eh bien, c’est la mauvaise nouvelle et cela nous amène à la seule mise en garde.

C’est vrai… vous saviez qu’il devait y avoir un hic.

La nouvelle promotion de cartes-cadeaux d’Amazon est uniquement disponible pour les personnes qui n’ont jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant sur le site Amazon, vous n’êtes donc pas éligible si vous en avez déjà commandé une dans le passé. Si vous n’avez acheté des cartes-cadeaux Amazon que dans un magasin de détail local, vous n’avez pas à vous en soucier. Et n’oubliez pas que s’il y a plus d’une personne dans votre foyer, vous pouvez essayer de marquer cette promotion avec leur compte à la place. Heck, vous devriez tous encaisser de toute façon!

Il existe également un moyen encore plus simple de voir si vous êtes éligible: il vous suffit de visiter la page de promotion sur le site d’Amazon. Si vous voyez un message indiquant “Malheureusement, vous n’êtes pas éligible à cette offre”, cela signifie que vous avez acheté une carte-cadeau Amazon à un moment donné dans le passé, vous ne pouvez donc pas profiter de cette offre. Cependant, de nombreuses personnes n’ont jamais acheté de cartes-cadeaux Amazon auparavant, c’est donc un moyen formidable d’obtenir de l’argent gratuit d’Amazon. Achetez-vous un Carte-cadeau Amazon de 50 $ et vous vous retrouverez avec 65 $. Pourquoi quelqu’un laisserait-il passer ça?!

Il existe de nombreux termes et conditions sur le site d’Amazon, mais c’est l’élément clé que vous voudrez noter:

Afin de bénéficier du crédit promotionnel, vous devez: (1) être le destinataire de l’offre correspondante (soit par e-mail ou sur Amazon.com); (2) acheter au moins 50 $ en cartes-cadeaux Amazon («CG») en une seule commande sur Amazon.com entre le 1er janvier 2021 et le 28 juin 2021 à 23 h 59 (PT); et (3) entrez le code promotionnel «GIFTCARD2021» dans la case «Cartes-cadeaux et codes promotionnels» lorsque vous passez à la caisse ou cliquez sur le bouton pour ajouter le coupon à votre compte.

Quiconque souhaite voir le reste des conditions générales d’Amazon peut consulter la page promotionnelle ici.

