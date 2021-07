cette vente Shield TV est votre chance de découvrir la meilleure boîte Android TV autour

Avant le lancement du Chromecast de l’année dernière avec Google TV, le Nvidia Shield TV était de loin le meilleur boîtier de streaming basé sur Android que vous puissiez acheter – et sans doute, il l’est toujours. Nvidia a construit une base de fans solide et passionnée avec ce gadget, ce qui explique probablement pourquoi il n’est pas en vente si souvent. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer le Shield TV à un prix rare sur Amazon et Best Buy.

Bien que 130 $ ne semblent pas être une remise importante par rapport au PDSF habituel, il se situe en fait à moins de 5 $ du plus bas historique sur Amazon. Sérieusement, cette chose n’est jamais mise en vente, ce qui en fait le moment idéal pour en acheter une si vous êtes intéressé. Bien qu’il coûte plus du double du prix du dernier Chromecast de Google, il dispose d’une excellente mise à l’échelle 4K AI et d’un meilleur processeur. Les services de Nvidia comme GameStream et GeForce Now en font un véritable succès de jeu une fois associé à un contrôleur. Et avec un emplacement pour carte microSD intégré pour l’extension de stockage, vous pouvez le charger avec autant d’applications et de jeux que vous le souhaitez.

Si vous êtes coincé entre ceci et un Chromecast, sachez simplement que Google a déjà apporté sa dernière interface conviviale pour la télévision à cet appareil, ce qui en fait une évidence. Cette offre sur Shield TV est disponible sur Amazon et Best Buy, mais elle ne durera probablement pas longtemps. Cliquez sur les liens ci-dessous pour en saisir un.