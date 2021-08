Cette vente sur les projecteurs Anker est une mise à niveau majeure pour le binge-watching

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’ajout de nouvelles technologies à votre maison est un grand pas en avant. Vous voulez toujours avoir les derniers gadgets et pouvoir regarder et profiter des émissions et des films à la maison de la meilleure façon. Beaucoup de gens jettent un œil aux énormes téléviseurs et, même s’ils aimeraient les installer chez eux, se rendent compte qu’ils n’ont pas l’espace ou ne peuvent pas se les permettre. Amazon a souvent de bonnes ventes de téléviseurs disponibles. En ce moment, il y en a un sur un Téléviseur Samsung 4K UHD que vous ne voulez pas manquer. Mais si cela ne correspond pas à votre ambiance, de nombreuses personnes ont commencé à se fier aux vidéoprojecteurs. Amazon a actuellement une vente d’un jour sur Vidéoprojecteurs et accessoires Anker qui améliorera votre expérience de visionnement.

En ce moment, vous pouvez accrocher deux Vidéoprojecteurs Anker qui servent à des fins différentes mais changeront votre visionnage nocturne. Les deux peuvent être apportés n’importe où, mais l’un est un peu plus grand et peut vouloir être conservé au même endroit. Quoi qu’il en soit, vous adorerez les prix, car vous pouvez économiser jusqu’à 60% sur cette vente. Mais vous devrez agir vite.

Jusqu’à 60% de réduction sur les vidéoprojecteurs et accessoires Anker Prix : 7,99 $ – 244,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Utilisez les vidéoprojecteurs Anker pour faire une salle de cinéma à la maison

Les Anker Nébuleuse Apollon est un mini projecteur compatible Wi-Fi. Cela a des commandes tactiles transparentes, vous permettant de parcourir vos choix de divertissement avec une précision extrême. Ceci est portable et vous offre la possibilité de projeter des émissions et des films jusqu’à 100 pouces de plus. Grâce à la lampe DLP 200 ANSI lumens d’Apollo, vous adorerez la clarté et la qualité de l’image. Vous pouvez diffuser YouTube, Netflix et plus directement sur l’Apollo. Il est équipé d’Android 7.1 pour fonctionner. Il dispose d’un pavé tactile transparent et d’une durée de lecture vidéo de quatre heures. Normalement, cela vous coûterait 350 $. Mais aujourd’hui, il est en vente pour seulement 244,99 $.

Anker Nebula Apollo, mini projecteur Wi-Fi, projecteur portable 200 ANSI Lumen, haut-parleur 6 W, film… Prix catalogue : 349,99 $ Prix : 244,99 $ Vous économisez : 105,00 $ (30 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aidez vos enfants à s’amuser

Si vous cherchez à aménager la chambre de vos enfants avec une technologie géniale, consultez le Anker Nébuleuse Astro. Les mini projecteurs vidéo portables Anker vous aident à transformer n’importe quel endroit en salle de cinéma. Il dispose également de la technologie système Android 7.1, vous permettant de diffuser facilement. Cela a une autonomie de 2,5 heures et cela vous aidera à vous familiariser avec les émissions. Les parents peuvent gérer ce que leurs enfants regardent grâce au contrôle parental. Vous économiserez 80 $ si vous obtenez ce projecteur pour seulement 199,99 $ !

Anker Nebula Astro Mini Projecteur Portable, Cinéma de Poche pour Enfants, Mini Projecteur, Contrôle Parental… Prix catalogue : 279,99 $ Prix : 199,99 $ Vous économisez : 80,00 $ (29%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Une partie de cette vente est également la Housse en silicone officielle Nebula Astro. Cela aidera certainement les parents à donner à leurs enfants un projecteur portable. C’est une protection supplémentaire contre les rayures, les éraflures et autres éraflures quotidiennes. Fabriqué en silicone, il offre une protection sans obstruction, vous pourrez donc utiliser le projecteur lorsqu’il est allumé. Le matériau antidérapant restera en place. Celui-ci est également proposé en trois couleurs. Économisez 60% lorsque vous l’achetez pour seulement 7,99 $.

Housse en silicone officielle Nebula Astro, par Anker, exclusivement pour Astro, anti-rayures, non… Prix catalogue : 19,99 $ Prix : 7,99 $ Vous économisez : 12,00 $ (60 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

N’attendez pas pour profiter de ces bonnes affaires !

