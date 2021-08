Cette version de Radio Silence est douloureuse pour NAKD Stock

J’ai reçu l’appel aujourd’hui pour écrire sur Groupe de marques nues (NASDAQ :NAKD), la société de lingerie en ligne qui licencie la marque Frederick’s of Hollywood. Son idée d’engagement des investisseurs est de publier un communiqué de presse sur les actions NAKD en près de trois mois.

La dernière fois que j’ai écrit sur Naked Brand, c’était le 18 juin. À l’époque, j’avais suggéré qu’il serait difficile de négocier plus de 1 $ pendant 10 jours consécutifs de négociation – l’exigence de rester en conformité avec Nasdaq – avant la date limite fixée par la bourse au 25 octobre pour satisfaire à ses exigences de cotation.

Je ne l’ai pas vu fournir aux investisseurs un catalyseur pour faire monter l’action NAKD – et la maintenir à la hausse. C’était il y a plus de 50 jours. Et maintenant, il dispose de plus de 50 jours de bourse pour répondre à l’exigence de 10 jours. C’est un gros étirement.

Alors, que fait-il pour rassurer les investisseurs sur le fait que c’est le cas ? Il a publié un communiqué de presse le 9 juillet annonçant son assemblée générale annuelle le 20 août à Sydney.

Je ne comprends vraiment pas tout ce truc de cape et de poignard. Et, plus encore, je ne comprends pas comment un investisseur sain d’esprit continuerait à posséder ses actions.

Je m’en fiche si ce chien avec des puces va à 10 $ à un moment donné dans le futur. Les investisseurs avisés savent qu’il ne faut pas perdre leur temps à essayer de lire entre les lignes. La version du silence radio de Naked Brand est douloureuse.

Voici pourquoi.

Radiation des actions NAKD

Louis Navellier d’InvestorPlace a récemment expliqué comment les efforts de l’entreprise pour devenir un détaillant de commerce électronique pur et simple n’ont pas encore porté leurs fruits pour les investisseurs. Par conséquent, s’échangeant autour de 54 cents, la proposition risque-récompense est exceptionnelle.

Voir. Je comprends que 54 cents, ce n’est pas beaucoup d’argent. Multiplié par 1 000 actions, ce n’est toujours pas une grosse dépense à 540 $. Pour ceux qui gagnent bien leur vie, c’est le coût d’emmener sa femme dîner deux ou trois fois.

Cependant, Navellier ne dit pas que vous vous inquiéterez à mort en regardant le téléscripteur minute par minute jusqu’à ce que le gros salaire arrive. C’est rarement le cas.

Il s’agit d’un titre qui a fait face à de multiples menaces de radiation ces dernières années. Son stock a été dilué plusieurs fois, les personnes qui ont délivré la licence en ligne pour Frederick’s of Hollywood (FOH) – Marques authentiques – a délivré la licence initiale en juillet 2017. Elle a été renouvelée pour cinq ans à compter du 1er janvier 2021 – a reçu 3,8 millions d’actions à 2,20 $ l’action pour leurs problèmes ainsi que l’annulation de la dette de 9,9 millions de dollars détenue par Naked Brand.

Ces actions vaudraient un peu plus de 22 000 $ aujourd’hui. Donc, au moins, Authentic a annulé la dette. En plus, il y a des choses beaucoup plus importantes en ce moment. Il a déposé un dossier pour être rendu public en juillet. Avec un revenu net de plus de 225 millions de dollars en 2020, je doute que le PDG Jamie Salter soit trop préoccupé par une petite partie de son empire.

Mon collègue a appelé FOH un «nom emblématique». Je dirais que c’est discutable. Pour moi, une marque de lingerie emblématique serait La Perla ou quelque chose de français. Mais je m’égare.

Si c’est une si belle histoire

Dans mon article de juin sur Naked Brand, je pense avoir surestimé le chiffre d’affaires FOH au cours de l’exercice 2020 (31 janvier 2021, fin d’année). J’ai dit que c’était 32,5 millions de dollars néo-zélandais (23,2 millions de dollars). Cependant, c’était pour toutes les ventes de commerce électronique de Naked Brand. Comme le montre la page 35 de son 20-F, les ventes de FOH pour l’exercice 2020 se sont élevées à 24,4 millions de dollars néo-zélandais (17,1 millions de dollars).

Regardez à la page 44 de son 20-F, et vous remarquerez que ses ventes aux États-Unis sont égales à ses ventes FOH. Cependant, si cela se maintient par rapport aux deux exercices précédents, les ventes de FOH ont chuté de 29 % entre les exercices 2018 et 2020.

Mais, hé, allez-y et pariez le fonds de l’université de votre enfant sur l’entreprise qui dépense judicieusement ses largesses de 270 millions de dollars, car c’est la seule chance que vous ayez pour vraiment tirer profit de l’action à 54 cents.

Je comprends que cela ne révélera aucun des travaux de fusion et d’acquisition effectués pour trouver une acquisition pour ces fonds, mais à tout le moins, cela pourrait dire aux investisseurs ce qui se passe chez FOH en ligne.

Pas un murmure.

C’est vraiment pénible à regarder. Mais, comme une fender bender, il n’y a rien à voir. Avancer.

