Cette veste de ski imperméable à 65 $ a 14 400 avis Amazon 5 étoiles

Voici ce que disent les critiques :

« J’ai eu du mal à trouver un manteau qui me va mais qui ne m’avale pas (je suis une femme de taille plus). Ce manteau est-il ! C’est un si beau manteau que vous vous attendriez à ce qu’il coûte un beaucoup plus. C’est très chaud mais pas encombrant (ma plus grande plainte concernant les manteaux d’hiver – je peux même le porter confortablement en conduisant ma voiture). «

« J’hésitais un peu à acheter cette veste en ce qui concerne si elle me garderait vraiment au chaud… laissez-moi vous dire jusqu’à présent que cette veste est géniale. Les dernières semaines ont été 30 F et moins avec des vents violents et cette veste a m’a gardé bien au chaud ! Les poches sont profondes ce qui est un plus. «

« J’ai acheté cette veste pour aller à un voyage de snowboard au lac Tahoe! Il faisait 25 degrés En haut de la montagne. Je n’avais qu’une autre couche en dessous et je n’avais pas froid. Super achat que je recommande vraiment !! & c’est un très bon à la recherche d’une veste. «

« J’ai un peu hésité à commander une veste en ligne, sans la voir et sans pouvoir l’essayer avant de l’acheter. En tant que très petite femme qui porte généralement un petit, il peut être difficile de trouver un ajustement approprié. Je suis ravie avec cette veste ! Cette veste est parfaite pour tout ce que Dame Nature peut me lancer. «