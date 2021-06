06/06/2021 à 13:20 CEST

Adrià Léon

Sergio García Dols est à nouveau monté sur la plus haute marche du podium après avoir remporté le Grand Prix du Mans il ya trois semaines. A cette époque, le pilote valencien a réussi à s’échapper seul dans une matinée passée sous le toit qui est devenu une exposition du GASGAS. Cette fois, ça n’a pas été si facile. D’abord parce que tu devais y retourner; n’a pas pu aller en Q2 malgré la tête du FP1 vendredi et, deuxièmement, parce que le groupe de tête était compact -jusqu’à 18 ou 19 unités- pendant tout le test.

Le triomphe était cuit -comme presque toujours- dans le dernier tour. Le jeune pilote de la marque espagnole a réussi à prendre de l’avance dans les premiers virages pour tirer le meilleur parti de sa monture. Alcoba était sur le point de le rattraper sur le même drapeau à damier, mais le Moto3 n°11 n’a tenu que quelques millièmes.

Le vainqueur a reconnu que ce qui s’était passé entre tout le monde dans les derniers tours n’était pas bon. “Oui, eh bien, c’était difficile. Nous sommes revenus à notre idiotie habituelle dans les derniers tours et le rythme a beaucoup ralenti. Je pense que nous sommes allés trop loin aujourd’hui, je n’ai pas du tout aimé ce qui s’est passé.” Cela a également influencé leur amélioration lors de la finition des courses de groupe : “Ces courses sont celles qui s’avèrent généralement les pires pour moi, mais aujourd’hui, c’est sorti. C’était très difficile de gagner avec autant de pilotes, mais rien n’a été fait. événements précédents à Montmeló et je pense que cela m’a été d’une grande aide”.

Sergio n’a pas oublié de revoir la stratégie prise avec le pneu arrière. “En discutant avec mon technicien, je l’ai laissé choisir car il a beaucoup plus d’expérience et il faut dire qu’il avait raison. La moto dans la ligne droite a très bien fonctionné.” Last but not least, celui de GASGAS a dédié le triomphe à quelqu’un de spécial qui n’est plus avec nous : “Cette victoire est pour Jason, sans aucun doute.”