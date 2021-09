“Cette victoire me rassure, ça montre que je vais bien”

in

30/09/2021 à 16h50 CEST

Alejandro Valverde était “très heureux” de la victoire et du leadership qu’il a obtenus dans la troisième étape du Giro de Sicilia, un succès qui démontre la bonne forme du cycliste espagnol, qui désigne Il Lombardia le 9 octobre comme son grand but à la fin de la saison.

“Je suis très heureux d’obtenir cette victoire. Nous avons eu l’idée d’essayer de remporter la victoire et c’est comme ça, même avec cette fin inattendue. Pas de chance avec ce bateau que la moto a donné en passant à travers les câbles, mais je pense Cela sans conséquences. Voyons comment et comment je peux affronter l’étape de demain », a déclaré Valverde à la ligne d’arrivée.

Une victoire qui remonte le moral de Valverde, qui a encore des buts avant la fin de la saison. “C’est un succès qui me donne beaucoup de tranquillité d’esprit sachant que je vais bien. Ces semaines j’ai pu bien m’entraîner, j’ai vite récupéré et là j’ai montré que je vais bien. L’objectif, celui que je eu ici en Sicile et celui des prochains jours, est d’essayer prendre la forme pour être en avance samedi prochain à Il Lombardia. Je sais que ce sera difficile, mais pour l’instant, nous avons déjà une victoire de plus”, a-t-il déclaré.

C’était la troisième victoire de Valverde de la saison et les 130 dans sa carrière professionnelle. Lors du dernier Tour d’Espagne, il a subi une fracture de la clavicule dont il s’est parfaitement remis. La victoire en Sicile le prouve.