“Cette victoire revient à Hugo Millán”

08/08/2021

Act à 12h50 CEST

Adrià Léon

Nouvelle victoire pour le ‘rookie’ Pedro Acosta, qui cessera bientôt de l’être pour, sûrement, être ‘champion‘. Le fer de lance de l’équipe d’Aki Ajo a une nouvelle fois démontré de quoi il est capable avec une carrière très mature ; d’abord étudier Sergio García Dols et plus tard frapper au moment clé. Le Valencien de GasGas chute à deux virages de la fin, mais parvient à se relever et à saisir le drapeau à damier avant d’être dépassé par les deux poursuivants.

Le requin Mazarrón a reconnu le bon travail de son compatriote tout au long de la course. “Sergio a été très fort aujourd’hui. Après vingt-quatre tours, la course est devenue très longue. C’était difficile pour moi de le dépasser, mais la lutte est tombée de mon côté à la fin. Une victoire ici, sur le circuit à domicile pour mon équipe, est formidable. Je suis très heureux pour moi et pour l’équipe. “ Le pilote de Mazarrón ne voulait pas oublier le pilote Hugo Millan, est décédé récemment dans une course de la European Talent Cup. “Cette course est pour Hugo, pour son frère et pour toute sa famille. Je suis sûr qu’il m’a aidé à remporter la victoire.”

Sergio était également heureux, bien qu’avec un goût aigre-doux pour le résultat final. “C’était spectaculaire. C’est très bien de partir d’ici deuxième à cause de la façon dont toute la course s’est déroulée, mais nous n’avons pas pu le faire parfaitement. Nous devons perfectionner certains détails pour rester proches des meilleurs, mais nous sommes en chemin”

Le dernier membre du podium, Romano Fenati, était très heureux après avoir récolté le deuxième podium consécutif de la saison. « Course très compliquée au niveau des sensations avec les pneus. La roue avant s’est beaucoup refermée lorsque les points de freinage les plus forts sont arrivés. Pedro et Sergio ont imposé un rythme impressionnant et je n’ai pas pu les suivre pendant plus de deux tours. Nous besoin d’améliorer. ce petit détail de confiance avec l’avant de la moto, mais je suis très content. On va essayer de faire un pas en avant pour le prochain Grand Prix.”, a commenté le #55 de la petite catégorie de la Coupe du monde.