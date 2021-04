Cette vidéo de Facebook effrayant pourrait vous convaincre d’abandonner le réseau social pour de bon – .

L’étudiant universitaire Zamaan Qureshi, qui travaille sur les réseaux sociaux pour le groupe ad-hoc d’activistes qui se font appeler le Real Facebook Oversight Board, a été suffisamment consterné par les nouvelles concernant la fuite massive de données Facebook d’il y a quelques jours qu’il a décidé de creuser. .

Tout d’abord, il s’est retourné sur le site Web «Have I Been Pwned», qui a fait un bon travail de collecte rapide de données sur les utilisateurs de Facebook pris au piège de la récente brèche afin qu’ils puissent vérifier et voir s’ils sont affectés. Qureshi a utilisé la fonction de recherche de téléphone proposée par «Have I Been Pwned» et il a découvert que – oui, ses données étaient incluses dans la violation. Après avoir enquêté un peu plus pour voir à quel point le plus grand réseau social du monde possède sur lui, c’est à ce moment-là que les choses ont commencé à paraître encore plus effrayantes.

Top Deal du jour Cet ouvre-bocal automatique est devenu viral sur TikTok et les gens inondent Amazon pour en obtenir un! Prix: 32,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

«Je savais que Facebook collecte les données des utilisateurs lorsque vous n’êtes pas sur la plate-forme Facebook, et cela m’inquiétait», a déclaré Qureshi à Newsweek. “(Facebook) dit qu’ils sont transparents sur la façon dont ils collectent des données, alors je voulais voir si c’était vraiment le cas.”

Fondamentalement, il a utilisé un paramètre Facebook encore relativement nouveau qui permet aux utilisateurs de voir quelle activité hors Facebook est enregistrée à leur sujet. Vous pouvez accéder à cette option en choisissant Paramètres et confidentialité> Paramètres>, puis cliquez sur Activité hors Facebook dans le menu «Vos informations Facebook». Qureshi a téléchargé ces données, puis a trouvé des dizaines de dossiers et de sous-dossiers remplis d’informations que Facebook avait récupérées à son sujet sur Internet. Regardez-le faire défiler toutes ces données dans la vidéo ci-dessous:

J’ai donc décidé de télécharger mes données Facebook après avoir appris que je faisais partie de la violation de 533m. J’ai cliqué sur un dossier appelé “your_off_facebook_activity” et je n’ai pas été surpris d’apprendre que Facebook me suit partout sur Internet. pic.twitter.com/MSkceFAqYg – Zamaan Qureshi (@zamaan_qureshi) 11 avril 2021

Dans ce fil Twitter, il continue en montrant comment Facebook rassemblait sur lui des détails si granulaires que Facebook savait même quand il a commandé une pizza – grâce à une intégration de données tierce – ainsi que lorsqu’il a postulé à l’Université Fordham.

Pour rappel, Apple va commencer à appliquer ses exigences en matière de transparence du suivi des applications avec la sortie imminente d’iOS 14.5, une initiative qui frappe au cœur même du modèle économique de Facebook. Dans ce nouveau cadre, les applications devront obtenir une autorisation explicite de l’utilisateur iPhone afin de les suivre sur le Web.

Facebook a critiqué ce changement comme pouvant nuire aux petites entreprises, car elles s’appuient sur ce type de données pour mieux comprendre leurs clients et suivre les conversions de ventes. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait le tour de la presse ces derniers temps – y compris via une récente interview en podcast avec Kara Swisher du New York Times et une autre interview avec le journal canadien le Toronto Star – et il en a fait différentes versions. point:

«Tout ce que nous faisons, Kara,» a-t-il dit à Swisher à un moment donné, «c’est de donner à l’utilisateur le choix d’être suivi ou non. Et je pense qu’il est difficile d’argumenter contre cela. J’ai été choqué qu’il y ait eu une réaction à ce point. »

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par cette poêle antiadhésive – aujourd’hui, c’est seulement 14 $! Prix ​​courant: 16,99 $ Prix: 13,99 $ Vous économisez: 3,00 $ (18%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.