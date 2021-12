Cette vidéo d’une méduse fantôme géante avec des bras de 33 pieds hantera vos cauchemars

Parfois, la science aime nous rappeler à quel point la vie peut être terrifiante. Le dernier rappel se présente sous la forme de nouvelles images capturées par des scientifiques. Les images ont été capturées dans les eaux profondes de la baie de Monterey, en Californie, et présentent une méduse fantôme géante et ses énormes bras buccaux.

La méduse fantôme présentée dans de nouvelles images

Le Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) a capturé la vidéo des méduses à l’aide d’un ROV Doc Ricketts. La créature a été repérée à environ 990 mètres sous la surface de la baie. Ce n’est que l’une des neuf fois où l’Institut a rencontré l’une des gelées fantômes au cours de milliers de plongées.

Une partie de ce qui rend cette méduse si unique – et quelque peu terrifiante en même temps – sont les quatre bras en forme de ruban qui s’étendent de sa bouche. Les bras peuvent mesurer jusqu’à 33 pieds de long et sont utilisés par la gelée pour capturer les proies et les transporter jusqu’à sa bouche. C’est un spectacle spectaculaire de voir la gelée flotter dans les profondeurs de la baie de Monterey. Malheureusement, ce n’est probablement pas aussi spectaculaire pour tout ce qui y est pris.

Une créature rare des profondeurs

Source de l’image : Institut de recherche de l’aquarium de la baie de Monterey

Les scientifiques ont collecté la méduse fantôme pour la première fois en 1899. Officiellement connue sous le nom de Stygiomedusa gigantea, les scientifiques n’ont rencontré cette créature rare qu’une centaine de fois.

Le fantôme fait partie des plus grandes méduses du monde. Malgré cela, les scientifiques ont aperçu le fantôme partout dans le monde. MBARI dit que l’animal est si rare car il vit généralement trop loin dans l’océan pour que les humains ou même les sous-marins éloignés y aient accès. Heureusement, les images capturées par le sous-marin de MBARI sont là pour nous en donner un aperçu.

Ces méduses ont tendance à avoir une large cloche en forme de chapeau de soleil de 3,3 pieds ou plus. Les longs bras buccaux pendent librement derrière lui alors qu’il se déplace dans l’océan. Il se propulse vers l’avant avec de petites impulsions de sa tête. Il tire tout ce qui est pris dans les bras jusqu’à sa bouche.

Les scientifiques utilisent généralement des chaluts pour capturer et étudier les créatures des grands fonds. Mais, ces créatures rares sont difficiles à attraper dans les chaluts traditionnels. Cela les rend difficiles à étudier. Les méduses d’eau profonde ont tendance à se transformer en goo gélatineux lorsqu’elles sont capturées dans des filets. À cause de cela, nous devons nous appuyer sur des sous-marins télécommandés pour les voir de plus près. Vous pouvez regarder la vidéo par vous-même pour voir la méduse fantôme en action.