Cette vidéo est la dernière fois que vous verrez le télescope spatial James Webb

La mission du télescope spatial James Webb a officiellement commencé le 25 décembre. Maintenant, cependant, le télescope fait enfin ses adieux à la fusée Ariane 5 qui l’a emmené dans l’espace. Dans une nouvelle vidéo du télescope spatial Webb partagée par l’Agence spatiale européenne, nous avons un dernier aperçu du télescope alors qu’il se prépare à lancer officiellement sa mission de plusieurs années.

Regardez la dernière vidéo du télescope spatial James Webb

Ce qui rend cette vidéo du télescope spatial James Webb si spéciale, c’est que c’est la dernière fois que nous verrons le vaisseau spatial. Contrairement au télescope spatial Hubble, le James Webb ne sera pas assez proche de la Terre pour que les astronautes l’entretiennent. Au lieu de cela, il orbitera à environ 1,5 million de kilomètres de notre planète (environ 930 000 miles).

Les scientifiques à l’origine du télescope ont décidé de le faire en raison de sa dépendance aux observations infrarouges. Comme il sera si loin de la Terre, il aura moins de lumière parasite interférant avec les observations qu’il fait.

Dans la nouvelle vidéo, nous voyons le télescope spatial James Webb se détacher d’Ariane 5. Le télescope continue ensuite de dériver et de tourner, pour se préparer à son voyage d’un mois vers son point d’orbite. Dans la vidéo, nous pouvons également voir le bord de la planète, qui est absolument magnifique aux côtés du noir de l’espace. La dernière vidéo du télescope spatial James Webb a été capturée le 25 décembre, peu de temps après son lancement dans l’espace.

D’autres étapes de déploiement vous attendent

Source de l’image : Agence spatiale européenne

Bien que le télescope ait pu être déployé depuis Ariane 5, il reste encore quelques étapes de déploiement à accomplir. La NASA a établi un calendrier de déploiement approximatif pour cela, bien qu’il soit flexible. Cette marge de manœuvre permettra aux ingénieurs de faire des pauses ou des ajustements si nécessaire pour résoudre tout problème inattendu.

Malheureusement, nous ne verrons plus de vidéos du télescope spatial James Webb. Mais, nous avons beaucoup d’images à attendre avec impatience. Tout comme le télescope spatial Hubble, il faudra quelques mois pour que tout soit complètement installé et opérationnel. Une fois établi et prêt à partir, le télescope spatial James Webb partagera ses observations vers la Terre. Les deux associations spatiales n’ont pas révélé ce que le télescope ciblera en premier. Cependant, avec un peu de chance, nous pourrons en apprendre davantage sur notre galaxie et l’univers qui nous entoure.