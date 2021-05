Cette vidéo explique pourquoi le câble de chargement de l’iPhone se casse si facilement – .

Autant la marque Apple est devenue synonyme de qualité, autant les câbles que la société inclut avec bon nombre de ses produits les plus populaires sont parmi les plus fragiles de l’industrie. C’est un miracle si le câble de chargement de votre iPhone ou iPad survit un an sans s’effilocher, ce qui semble complètement contraire aux normes élevées auxquelles l’entreprise se soumet.

Pourquoi exactement les câbles de charge d’Apple sont-ils si faibles? C’est exactement cette question à laquelle Greg d’Apple Explained tente de répondre dans sa dernière vidéo YouTube cette semaine.

Comme Apple l’a expliqué, les câbles d’alimentation d’Apple n’ont pas toujours été aussi fragiles. La société utilisait autrefois des réducteurs de tension nervurés sur ses câbles, mais à un moment donné, l’équipe de conception d’Apple a choisi de les remplacer par le manchon en plastique plus fin que vous voyez aujourd’hui sur ses câbles. Cela a apparemment été fait pour rendre les câbles plus élégants et, comme Apple l’a expliqué: «L’équipe d’ingénierie d’Apple savait que le câble souffrirait de taux de défaillance plus élevés, mais le changement a été mis en œuvre malgré tout.

Avant longtemps, l’iPod, le MacBook et l’iPhone ont tous inclus des câbles avec des manchons en plastique fragiles, et à partir de 2007, les propriétaires d’appareils Apple se plaignent d’eux.

Un autre coupable probable de la dégénérescence du câble de charge était l’initiative «Une pomme plus verte» lancée par Steve Jobs, qui verrait Apple supprimer tous les matériaux nocifs et toxiques de ses produits. Le PVC (polychlorure de vinyle) était l’un de ces matériaux et il contribuerait à rendre les câbles plus rigides et plus durables. Avec un soulagement de tension plus faible du couvercle en plastique et la gaine en caoutchouc plus souple recouvrant le câble, il n’est pas surprenant que la durabilité des câbles d’Apple ait souffert. Cela n’aurait peut-être pas été aussi important si les accessoires d’Apple n’étaient pas beaucoup plus chers que ceux de ses concurrents.

Heureusement, il y a des signes qu’Apple travaille pour résoudre ce problème. Le HomePod et le nouvel iMac sont livrés avec des câbles tissés dans la boîte qui sont beaucoup plus robustes que le câble fourni avec l’iPhone 12. Il existe également un tissu USB-C vers Lightning qui n’est actuellement disponible que pour ceux qui achètent un iMac, mais Apple pourrait choisir de le vendre en tant que produit autonome à l’avenir. Peut-être qu’Apple passera à des câbles à changement de tissu pour tous ses produits dans les années à venir – nous pourrions avoir un indice à ce sujet lorsque l’iPhone 13 sera lancé cet automne.

Vous pouvez regarder l’intégralité de la vidéo d’Apple Explained sur YouTube ci-dessous:

