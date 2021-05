Cette vidéo Marvel Hype manquait quatre révélations importantes

Certes, dépasser le double de Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie semble intimidant. Mais cela signifie-t-il que Marvel n’essaiera tout simplement pas? Pas de sitôt, selon tous ces projets annoncés, qui se concentrent sur les membres individuels du MCU et de nouvelles équipes comme les Eternals et les Fantastic Four. Oui, les membres fondateurs des Avengers ont été dispersés dans les vents, donc Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson) et les autres ne reviennent pas. Mais entre des émissions Disney + comme The Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, She-Hulk et plus encore, Marvel est sur le point de libérer les West Coast Avengers, les New Avengers, les Dark Avengers (ou les Thunderbolts) … une itération d’un high – un film d’équipe puissant. Cela n’arrive tout simplement pas de si tôt, alors continuons d’être patients.