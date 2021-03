Cette vidéo Outriders 101 jette un regard approfondi sur le jeu

Par Stephany Nunneley, Jeudi 18 mars 2021 à 18h38 GMT

Lors de la présentation de Square Enix aujourd’hui, les choses ont commencé avec une vidéo Outriders 101.

La vidéo pour Outriders jette un regard approfondi sur le jeu qui sortira le 1er avril.

Il s’agit essentiellement de six minutes de presque tout ce que vous devez savoir sur le jeu.

Après une démo réussie qui a attiré plus de 2 millions de joueurs au cours de la première semaine, la démo vous donne un premier aperçu des systèmes de campagne, de combat, de butin et de RPG de science-fiction sombre.

La démo est maintenant disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S. Les progrès réalisés ainsi que les armes, les ressources et tout le reste seront transférés au jeu complet tant que vous continuez à jouer sur la même plate-forme.

La démo n’est que le début, car le jeu offre plus de 30 heures de contenu.

Vous pouvez toujours récupérer la démo si vous souhaitez essayer le jeu avant sa sortie.