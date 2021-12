Cette vidéo supercut de Tiger et Charlie est trop douce

Pour la première fois depuis son horrible accident de voiture en février, Tiger Woods a de nouveau joué au golf aux yeux du public. Et pas seulement cela, il l’a fait avec son fils de 12 ans Charlie Woods au championnat PNC !

Alors que le week-end de golf est peut-être terminé, ce fut une période émouvante pour beaucoup. Voir Tiger de retour sur le green avec son fils a été pour des moments merveilleux que les deux n’oublieront sûrement jamais.

Pour célébrer l’occasion et le week-end dans son ensemble, le PGA Tour a publié une belle vidéo supercoupée montrant à quel point Tiger et Charlie sont similaires avec leurs manières de golf. Sérieusement, c’est assez étrange, et aussi très très doux.

J’aime particulièrement le clip où Charlie se réprimande pour un mauvais swing, un peu de la même manière que son père l’a fait autrefois.

Ça ne devient pas plus mignon que ça maintenant, n’est-ce pas? Ce n’est pas la première fois que nous voyons des supercoups montrant à quel point Tiger et Charlie sont similaires et hé, peut-être que l’année prochaine, Tiger réagira à celui-ci un peu comme il l’a fait pour un avant le championnat PNC de cette année.