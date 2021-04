Cette ville américaine envoie la campagne Trump aux collections sur les factures impayées ⋆ .

La campagne Trump a refusé de régler sa facture de 200000 $ d’un rassemblement de 2019, alors la ville d’Albuquerque les envoie aux collections.

Photo de Mark Wilson / .

Donald Trump n’est jamais passé plus de 3 ou 4 minutes sans parler de sa richesse. Cependant, ceux de la région de New York savent qu’il a la mauvaise réputation de fustiger les gens avec qui il fait affaire. La carrière commerciale de Trump a été entachée de centaines de poursuites judiciaires pour factures impayées.

Ces pratiques ne se sont pas arrêtées au cours de sa carrière politique. Un certain nombre de villes différentes ont noté que Trump avait refusé de payer pour les services rendus lors de ses apparitions en rallye. Plutôt que de le laisser s’en tirer, la ville d’Albuquerque le rapportera aux collections.

Le maire Tim Keller a déclaré lors de la comparution que la ville avait bloqué les routes et payé des heures supplémentaires pour les policiers. Il explique: «Nous l’avons traité comme n’importe quelle autre dette, et donc cela passe par un processus quelque peu où vous envoyez un tas de lettres. Nous n’avons reçu aucune réponse de ces lettres. Et puis automatiquement, il va à une agence qui aide à essayer de recouvrer les dettes, et c’est donc ces appels téléphoniques ennuyeux que vous recevez qui disent, vous savez, vous devez de l’argent à untel comme maintenant, Trump les reçoit.

En fin de compte, cependant, Keller ne s’attend pas à être payé. “Compte tenu de ce qui s’est passé d’autre, je veux dire en termes de, même sa propre campagne doit de l’argent aux donateurs et beaucoup de choses louches là-bas, donc malheureusement je ne m’attends pas vraiment à ce que nous soyons payés”, a-t-il déclaré. “Mais il est important que nous le fassions, et vous savez, nous le ferions pour n’importe qui d’autre, donc il n’est pas différent.”