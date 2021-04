Cette voiture est à nouveau la voiture de sport la plus vendue au monde | Moteur

Elle a un cheval devant elle et ce n’est pas une Ferrari, mais c’est encore une fois la voiture de sport la plus vendue au monde.

Le segment de des sports Elle est généralement complexe car elle combine des bénéfices élevés avec un défaut général qui ne convient pas à la vie quotidienne et avec une dépense que tout le monde ne peut pas assumer. Mais que se passe-t-il lorsque tout cela est magistralement combiné pour offrir une formule dans laquelle le prix est adéquat et les avantages sont ceux attendus d’une voiture dans ce secteur? Eh bien, nous avons la voiture de sport la plus vendue au monde.

Et c’est en 2015 que Ford a pris l’une des meilleures décisions qu’elle pouvait prendre: commercialiser la Ford Mustang dans le reste du monde. Depuis lors, la muscle car a été récompensée d’innombrables fois comme la voiture de sport la plus vendue au monde, et en 2020, il en a été de même.

La Ford Mustang nommée une fois de plus la voiture de sport la plus vendue au monde

Et c’est que la signature de l’ovale a su transférer la formule exultante du Mustang au reste du monde tout en conservant un bon rapport qualité-prix. Il est vrai que la variante EcoBoost – la plus centrée sur le marché européen – a souffert dans la tentative de connaître un nombre de ventes nettement inférieur à la GT, le haut de gamme.

Et, bien qu’elle soit une voiture de sport avec un moteur V8 atmosphérique de 5,0 litres capable de produire plus de 400 ch, la Mustang fait fureur partout où elle va. Les preuves irréfutables en sont les 80577 unités vendues dans le monde en 2020. Ce record représente 15,1% du marché des coupés sportifs, contre 14,8% l’année précédente.

En Espagne, la Ford Mustang a dominé la part de marché de son segment avec 55,8% des ventes. En outre, le muscle car a augmenté ses ventes l’an dernier en Hongrie, aux Pays-Bas, au Danemark, en République tchèque et en Autriche, montrant ainsi que la formule continue de fonctionner.

Cet article a été publié dans Top Gear par Javier López.