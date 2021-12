Cette voix mystérieuse dans la bande-annonce de Sonic Frontiers ? Il s’avère que c’est un ami familier

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous avez vu la bande-annonce de The Legend of Sonic: Breath of the Hedgehog hier – désolé, Sonic Frontiers – vous avez peut-être entendu une voix mystérieuse et fantomatique vers le début du clip.

Comme vous vous en souviendrez sans doute, les images récemment publiées commencent avec Sonic poursuivi à travers une forêt. Après quelques secondes, il s’arrête net, distrait par une voix qui l’interpelle, semblant venir de très loin ou peut-être même d’un tout autre monde.

Les images diffusées lors des Game Awards ne révèlent jamais le propriétaire de la voix mystérieuse, mais les sous-titres présents dans la version Xbox de la bande-annonce (ci-dessus) semblent trahir le jeu. C’est vrai, la voix que vous pouvez entendre est celle d’Amy.

Voici une capture d’écran de la légende en question. (Image : Xbox)

Un utilisateur des forums SonicRetro affirme également que Junichi Kanemaru, le doubleur japonais d’Amy, a publié un tweet révélant que la voix que vous pouvez entendre était bien celle d’Amy, bien que le tweet ait depuis été supprimé.

Comme c’est souvent le cas, la première bande-annonce de Sonic Frontier nous a laissé plus de questions que de réponses, mais au moins nous avons pu répondre à l’un de ses mystères. Il ne nous reste plus qu’à attendre une année entière pour y jouer !