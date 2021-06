Cette webcam Logitech avec 4K est parfaite pour les appels en direct et vidéo : Amazon la vend à petit prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La webcam préférée des streamers, la Logitech Brio Webcam 4K, est en vente chez PcComponentes et vous pouvez l’acheter pour moins de la moitié du prix.

Si vous souhaitez diffuser vos jeux ou faire tout type d’émission en direct sur Twitch ou YouTube, vous aurez besoin d’équipement pour commencer. Et il y a deux accessoires indispensables à ne pas manquer : un bon microphone et une bonne webcam.

Il existe de nombreuses webcams bonnes, agréables et bon marché, mais aucune ne ressemble à celle-ci Logitech Brio Webcam 4K, la caméra préférée des streamers et celui dont vous avez besoin si vous voulez que vos diffusions soient de qualité. Et vous avez de la chance : sur Amazon vous l’avez réduit au prix historique le plus bas à ce jour, pour seulement 159,99 euros.

Le prix de vente conseillé de cette webcam est de 329 euros, mais Amazon a appliqué une remise considérable et vous économisez près de 170 euros sur votre achat.

Cette caméra offre une résolution 4K, un champ de vision réglable et un zoom x5 d’excellente qualité. De plus, il dispose également du HDR et des technologies qui le rendent parfait en toutes circonstances.

C’est la webcam préférée des streamers car elle a tout ce dont vous avez besoin pour une diffusion de qualité. Pour commencer, Comprend une résolution 4K UHD et la technologie Logitech RightLight 3, qui vous aide à produire votre meilleure image dans toutes les conditions d’éclairage, de la faible luminosité à la lumière directe du soleil.

Si vous voulez concentrer toute l’attention sur vous (ce qui est son truc), vous pouvez utiliser son technologie de mélange d’arrière-plan pour flouter ce qui se trouve derrière vous dans un espace de travail occupé ou remplacez-le entièrement en sélectionnant ou en téléchargeant vos images d’arrière-plan.

De plus, cet appareil photo a des composants optiques cristallins, Zoom numérique 5x, mise au point automatique et trois options de champ de vision : 65º, 78º ou 90º. Il prend en charge plusieurs résolutions allant de 720p à 4K UltraHD, en passant par 1080p.

Et si cela ne suffisait pas, intègre une connexion ultra-sécurisée avec capteur infrarouge. Il suffit de se placer devant l’appareil photo, de regarder son objectif et la session commencera, sans avoir besoin de mots de passe et avec une sécurité maximale, puisque l’appareil photo reconnaîtra automatiquement votre visage.

Alors si vous voulez commencer à diffuser vos jeux avec la meilleure qualité, profitez de cette offre et obtenez la caméra préférée des streamers dans PcComponentes réduit à plus de la moitié de son prix: une Logitech Brio Webcam 4K pour seulement 159 euros.

