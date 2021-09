Ceuta réalise le nul face à Mérida AD (1-1)

12/09/2021 à 14h02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au romain et qui a affronté le Mérida et à Ceuta il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Mérida AD est venu avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 1-3 contre le Boulangerie polie. Du côté des visiteurs, le Ceuta perdu par un score de 2-3 dans le duel précédent contre le Villanovense. Après le score, l’équipe à domicile était en troisième position, tandis que le Ceuta il est resté à la douzième place à l’issue du duel.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En deuxième période est venu le but pour l’équipe de Mérida, qui a débuté sa lumière avec un but de Lolo Plá à 63 minutes. Mais plus tard le Ceuta à 69 minutes, il a fait match nul grâce à un but de Pito Camacho, terminant le match avec le résultat de 1-1.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Mérida qui sont entrés dans le jeu étaient José Gaspar, lvaro Ramón, Aitor Pons et Merenciano remplacement Mario, Guille Perero, Higor et Ébouka, tandis que les changements dans le Ceuta Ils étaient Isoler, Ismaël, reine et Benji, qui est entré pour remplacer Guzman, Misffut, Rail et Louis maire.

L’arbitre du match a montré six cartons jaunes. Des deux équipes, Mario de l’équipe locale et Rail, Misffut, Casais, Casquette et Ismaël L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, le Mérida il reste quatre points et le Ceuta avec un point.

Le lendemain le Mérida AD jouera contre lui Vélez loin de chez soi et le Ceuta jouera son match contre Las Palmas à. dans leur stade.

Fiche techniqueMérida AD :Javi Montoya, Mario (José Gaspar, min.55), Bonaque, Ebuka (Merenciano, min.83), Chirri, Nacho, Guille Perero (Álvaro Ramón, min.55), Rocha, José Artiles, Lolo Plá et Higor (Aitor Pons, min.68)Ceuta :Leandro, Capa, Carrasco, Jalid, Guzmán (Aisar, min.70), Alain, Casais, Misffut (Ismael, min.70), Luis Alcalde (Benji, min.83), Raíllo (Reina, min.83) et Pito CamachoStade:romainButs:Lolo Plá (1-0, min. 63) et Pito Camacho (1-1, min. 69)