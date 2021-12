12/07/2021 à 10:56 CET

SPORT.es

Les États-Unis ont fait savoir que, selon les rapports de renseignement dont ils disposaient, la Russie pourrait se préparer à lancer une attaque majeure contre l’Ukraine à partir de janvier 2022. L’information n’a pas été confirmée et a reçu une réponse sévère de Moscou déclarant qu’il s’agit d’inventions des services de renseignement ukrainiens et occidentaux. Rien n’est confirmé mais tout est possible. Selon les renseignements des Nord-Américains et des Ukrainiens, la Russie prévoit une attaque contre l’Ukraine après Noël 2021. La ligne d’action serait des attaques différentes à travers la frontière entre les deux pays.

Si finalement cela se confirmait et que la Russie lançait cette attaque, quelles en seraient les conséquences ? Tout dépendrait du type de guerre qui était déclenchée et qui y participait. S’il s’agit d’une guerre conventionnelle, tout pourrait être limité, mais cela affecterait sans aucun doute la population civile et l’économie russe et ukrainienne. Si les deux parties utilisent des armes de plus gros calibre – des armes nucléaires – cela pourrait être une catastrophe encore plus grave. L’Ukraine n’a pas d’armes nucléaires, mais les États-Unis en ont, et cela peut être un facteur déterminant. Une guerre nucléaire déclencherait potentiellement la Troisième Guerre mondiale.

La nouvelle est arrivée il y a quelques semaines et jusqu’à présent, il n’y a eu aucune nouvelle. Maintes et maintes fois, les médias occidentaux et ukrainiens ont répété ce qui est déjà connu. Il faudra attendre janvier, ou à partir de ce mois, pour voir ce qui se passe. Peut-être que la Russie lance un ballon sonde pour savoir quelle opinion un tel conflit apporterait.