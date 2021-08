“Ceux d’entre nous qui vont jouer le général dans Movistar vont bien”

16/08/2021 à 20:11 CEST

Enric Mas (Movistar), cinquième au général de la Vuelta, a terminé la troisième étape à Picón Blanco avec le sentiment d’avoir renforcé la confiance des hommes de son équipe qui vont disputer le classement général.

Après les mouvements de tête de Valverde et Enric Mas lui-même, le cycliste des Baléares a réussi à entrer dans le but avec 3 secondes d’avance sur ses rivaux directs.

“Cette montée nous a permis de savoir que, dans des ports comme celui-ci, l’équipe peut très bien performer, et ceux d’entre nous qui vont jouer le classement général par équipe sont sur la bonne voie. Cela nous laisse en confiance aujourd’hui, ” a-t-il déclaré dans le but.

Mais il a souligné le rôle d’Alejandro Valverde, qui a attaqué dans la dernière étape pour mettre en difficulté certains rivaux, dont l’Equatorien Richard Carapaz, qui a raté une minute dans le but.

“Valverde ne cesse de surprendre, et dans mon cas j’ai pu prendre quelques secondes, peu, mais de bonnes. Je pense qu’un bon travail a été fait. A ce stade si tôt de La Vuelta et tout comme l’avantage de la fuite avançait, notre intention de rentrer dans le peloton n’était plus spécifiquement de faire l’étape ; nous sommes partis plus de 3′ en dessous du Picón Blanco ; cela aurait été autre chose si nous avions été 1′, alors bien sûr nous aurions a essayé “.

Pour sa part, Miguel Ángel “Supermán” López, sixième au général, a pris positivement “les bons sentiments laissés par la journée”.

“Une journée nous a été sauvée. L’idée était de ne pas perdre de temps et c’était fait. Alejandro Valverde a fait une bonne démonstration dans ces derniers kilomètres. De bons sentiments et c’est le positif. Aller plus loin”, a-t-il conclu.