Ceux qui connaissent Bitcoin y investissent, affirme l’homme d’affaires Anthony Scaramucci, qui possède 1 milliard de dollars en BTC

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Ceux qui ont fait leurs devoirs (pour lire le livre blanc) ont fini par investir dans Bitcoin, explique Scaramucci, qui a affirmé détenir 1 milliard de dollars de BTC.

***

Le gestionnaire de fonds spéculatifs et PDG de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, a été très catégorique en affirmant à quel point Bitcoin est un bon investissement, même en période de prix élevés, il a déclaré qu’il n’était jamais trop tard pour investir dans la crypto-monnaie. Il faisait aussi partie de ceux qui, en début d’année, prédisaient qu’en 2021 le Bitcoin atteindrait 100 000 USD.

Maintenant, dans une interview avec CNBC, il réaffirme son approbation, affirmant que quiconque examine avec diligence Bitcoin (BTC) et comprend le fonctionnement interne de la crypto-monnaie sera convaincu de son potentiel.

Dans l’émission « Capital Connection » de CNBC, il a recommandé: « Faites votre étude sur Bitcoin et assurez-vous de comprendre ce que c’est », et entre autres choses, lisez le livre blanc Bitcoin écrit par le développeur de la crypto-monnaie.

À ce sujet, Scaramucci a ajouté :

« Quiconque fait ses devoirs… finit par y investir. Regardez Ray Dalio, un sceptique Bitcoin, maintenant un investisseur Bitcoin <..> Ce sont des gars brillants [que] Ils ont fait leurs devoirs et sont arrivés à la conclusion qu’ils devaient posséder un morceau de Bitcoin. »

Or numérique

En outre, Scaramucci a de nouveau décrit Bitcoin comme « de l’or numérique » et il prétend avoir « plus d’un milliard de dollars » en BTC, qu’il a commencé à acquérir l’année dernière. De plus, son entreprise a récemment conclu un accord avec une startup de crypto-monnaie le mois dernier, ce qui contribuera à accélérer son entrée sur le marché.

« Si vous aviez un centime en Bitcoin et 99 centimes en espèces au cours de la dernière décennie, le premier le dépassait. Pensez-y », a-t-il commenté.

Sources : CNBC et Finbold

Version de QuotidienBitcoin

Image Unsplash modifiée