Le ministre en chef de l’UP a également blâmé les anciens gouvernements du Congrès, le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj pour « l’anarchie » dans l’État pendant leur règne.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a lancé mardi une attaque cinglante contre son homologue de Delhi, alléguant qu’Arvind Kejriwal ne peut pas gérer la capitale nationale et parle d’offrir des aides gratuites dans l’Uttar Pradesh. Il a également déclaré que Kejriwal avait « abusé de Lord Ram » plus tôt, mais qu’il se rend maintenant à Ayodhya à l’approche des élections dans l’État.

« Ces Delhi Wale (Arvind Kejriwal) ont expulsé des gens de l’UP et du Bihar hors de Delhi pendant le verrouillage et disent maintenant que nous donnerons ceci et cela gratuitement dans l’Uttar Pradesh. Ils ont expulsé des gens de l’UP et du Bihar hors de Delhi pendant le verrouillage. Ils ont même abusé du Seigneur Ram, mais maintenant qu’ils savent que les choses ne peuvent pas être possibles sans les bénédictions de Shri Ram, ils visitent Ayodhya. C’est bien qu’ils reconnaissent au moins l’existence de Shri Ram », a déclaré Adityanath en s’adressant à un rassemblement à Lucknow.

L’attaque cuisante d’Adityanath survient un jour où Kejriwal a offert des prières sur le site de Ram Janmabhoomi à Ayodhya, et a déclaré que son gouvernement inclurait la ville-temple d’Ayodhya dans le programme de pèlerinage gratuit du gouvernement de Delhi.

Kejriwal a déclaré qu’une réunion spéciale du cabinet est prévue mercredi à Delhi, au cours de laquelle Ayodhya sera incluse dans la liste du programme de pèlerinage gratuit. Désormais, les habitants de Delhi pourront également rendre visite à Ram Janmabhoomi, a-t-il ajouté.

Le ministre en chef de l’UP a également blâmé les anciens gouvernements du Congrès, le Parti Samajwadi et le Parti Bahujan Samaj pour « l’anarchie » dans l’État pendant leur règne.

« Le Congrès a gouverné l’État pendant de nombreuses années. Ils étaient responsables de l’anarchie dans l’État. Après le Congrès, vint le Parti Samajwadi, le Parti Bahujan Samaj. On devrait demander au Congrès, au SP, au BSP, qu’ont-ils fait pour arrêter la migration de l’État pendant leurs gouvernements », a déclaré Adityanath.

« Au cours des gouvernements précédents, le couvre-feu était imposé à Holi, Diwali, Vijayadashmi, Janamashtami, Ram Navami, etc. Mais maintenant, tous les festivals, y compris Diwali, seront célébrés avec bonheur par tous les citoyens de l’État », a-t-il ajouté.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.