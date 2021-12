« Ceux qui ont appelé Osama Ji… »: Jyotiraditya Scindia répond à la remarque de « traître » de Digvijaya Singh

Répondant au chef du Congrès Digvijaya Singh pour sa remarque sur le « traître », Scindia a déclaré que les personnes qui appelaient Oussama Ben Laden « Oussama Ji » et promettaient de rétablir l’article 370 le traitaient de traître.

Une guerre des mots a éclaté au Madhya Pradesh après que le ministre de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a pris la parole lors d’une réunion publique à Raghogarh, le territoire national du chef du Congrès Digvijay Singh, qui a qualifié le premier de « traître » pour avoir quitté le Congrès avec des députés et rejoint le BJP.

Répondant au chef du Congrès Digvijaya Singh pour sa remarque sur le « traître », Scindia a déclaré que les personnes qui appelaient Oussama Ben Laden « Oussama Ji » et promettaient de rétablir l’article 370 le traitaient de traître.

« Je ne veux pas tomber à ce niveau… Ppl qui a appelé Osama comme » Osama Ji « et dit qu’ils restaureront l’Art 370 quand ils arriveront au pouvoir. Ce qu’il a dit reflète son état mental. Le public décidera qui est un traître, qui ne l’est pas », a déclaré dimanche le ministre de l’Union.

S’exprimant hier lors de son premier rassemblement dans le quartier de poche de Singh, Scindia, sans nommer son ex-collègue au Congrès, a déclaré que le premier n’était pas intéressé par la politique et n’avait aucune passion pour le développement. Lors du rassemblement de Scindia, plusieurs membres du Congrès, dont le fils d’un ancien député, ont rejoint le BJP.

Répondant aux remarques percutantes, Singh a déclaré que Scindia avait profité du Congrès puis avait rejoint le BJP. Il a également déclaré que le gouvernement de Kamal Nath en MP aurait été intact si Scindia n’avait pas quitté le Congrès.

« Scindia a profité du Congrès et a ensuite rejoint le BJP. Il a aussi emmené nos députés avec lui en distribuant de l’argent. L’histoire ne pardonnera pas aux traîtres. Les générations à venir se souviendront des traîtres », a déclaré Singh, qui appartient à la famille royale Raghogarh, lors d’un discours prononcé lors d’un rassemblement dans le village de Mundela, dans le district de Vidisha.

« Quand il s’agit de la reine de Jhansi, le nom de la famille Scindia est-il mentionné ou non (pour tromper) ? S’il (le souverain alors Scindia) avait aidé les rois hindous dans la bataille de Panipat, Ahmed Shah Abdali aurait perdu la bataille de Panipat. Si Scindia ne nous avait pas trahis, le gouvernement du Congrès en MP serait resté au pouvoir encore aujourd’hui », a-t-il ajouté.

S’exprimant lors d’une autre réunion publique dans le district de Guna, Singh a allégué que les députés qui avaient quitté le Congrès pour renverser le gouvernement de l’État en 2020 avaient reçu 25 crore de roupies chacun.

Scindia n’a pas nommé M. Singh à Raghogarh, qui est actuellement représenté par le fils du leader du Congrès Jaivardhan Singh à l’Assemblée. Lors du rassemblement de Scindia, Harendra Singh, fils de l’ancien député du Congrès Mool Singh, un proche confident de Digvijay Singh, a rejoint le BJP avec ses partisans.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.