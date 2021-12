Ceux qui parlent de voix différentes se réuniront car l’objectif est de vaincre le BJP, déclare Shashi Tharoor

L’ancien ministre de l’Union s’est moqué du gouvernement NDA au Centre au sujet de sa décision d’observer la Semaine de la bonne gouvernance et a déclaré que la « substance de la bonne gouvernance » manquait depuis sept ans, car la politique des slogans et du symbolisme a remplacé la bonne gouvernance.

Le haut dirigeant du Congrès, Shashi Tharoor, a exprimé samedi la confiance que les partis d’opposition qui se sont prononcés contre le grand vieux parti se réuniront car ils partagent le même objectif de vaincre le BJP.

L’ancien ministre de l’Union s’est moqué du gouvernement NDA au Centre au sujet de sa décision d’observer la Semaine de la bonne gouvernance et a déclaré que la « substance de la bonne gouvernance » manquait depuis sept ans, car la politique des slogans et du symbolisme a remplacé la bonne gouvernance. Tharoor, qui s’exprimait lors du lancement de son livre « Pride, Prejudice & Punditry », a déclaré que « les voix libres sont actuellement étouffées dans le pays ».

Le programme de lancement du livre a été organisé par la Fondation Prabha Khaitan. « En politique, même une semaine, c’est très long. Il reste donc encore deux ans et demi pour le prochain sondage Lok Sabha. Nous espérons que ceux qui s’expriment avec des voix différentes se réuniront pour vaincre le BJP. L’objectif est de vaincre non seulement le BJP, mais aussi ses politiques et sa politique », a-t-il déclaré en marge de l’événement. Plusieurs partis d’opposition, dont TMC, ont attaqué le Congrès pour son incapacité à lutter contre le BJP.

Affirmant que la bonne gouvernance a fait défaut dans le pays au cours des sept dernières années depuis que la NDA dirigée par le BJP est arrivée au pouvoir au Centre, Tharoor a déclaré : « Mon gros problème avec ce gouvernement est qu’il n’y a pas de bonne gouvernance pendant 52 semaines de l’année. . Donc, avoir une bonne gouvernance pendant une semaine seulement peut ne pas suffire. Ils (NDA) doivent se ressaisir et servir tout le temps de l’année et pas seulement une fois »,

Poursuivant son attaque, Tharoor a déclaré : « Le problème avec ce gouvernement est que tout cela (la Semaine de la bonne gouvernance) sont des gestes, la politique du symbolisme, la politique des slogans. Ce qu’il faut voir, c’est la substance de la bonne gouvernance, qui a fait défaut. Tout ce que nous avons, c’est la politique des slogans et du symbolisme ».

Le Centre lancera lundi une campagne à l’échelle nationale pour le redressement des griefs du public et l’improvisation de la prestation de services, en particulier dans les zones rurales dans le cadre de la Semaine de la bonne gouvernance. Une série de programmes sont prévus par le ministère du personnel, des réclamations publiques et des retraites au cours de la semaine à observer du 20 au 25 décembre.

