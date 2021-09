Ceux qui pensent que Cobra Kai est la vedette d’Elisabeth Shue

in

. Elisabeth Shue

Dans le film de 1984 “The Karate Kid”, Elisabeth Shue a dépeint Ali Mills, l’intérêt amoureux de Daniel LaRusso (Ralph Macchio). L’actrice nominée aux Oscars est revenue à son ancien rôle dans la troisième saison de la série acclamée “Cobra Kai”.

Xolo Maridueña et Jacob Bertrand ont parlé d’Elisabeth Shue sur leur podcast

Dans le premier épisode de leur podcast, “Lone Lobos”, mis en ligne le 22 septembre, “Cobra Kai” met en vedette Xolo Maridueña, qui joue Miguel Díaz, et Jacob Bertrand, qui joue Eli “Hawk” Moskowitz, dont parle Elisabeth Shue lorsque nous avoir les informations. Maridueña a brièvement évoqué “Karate Kid” et fait l’éloge de l’actrice de 58 ans.

« Elisabeth Shue est superbe ! » dit l’acteur.

Bertrand a accepté et a déclaré que “c’est une très belle femme”. L’acteur de 21 ans a avoué avoir dit à Maridueña qu’il trouvait Shue attirante avant de participer à une réunion via Zoom, vraisemblablement avant la production de la troisième saison de la série, avec le casting de “Cobra Kai”.

“J’avais dit à Xolo : ‘Frère, je te trouve si mignon !’ Et vous avez dit “vraiment, d’accord, d’accord”. Nous étions tous dans un Zoom ensemble et elle était là aussi, et je reçois un message privé du Zoom de Xolo, ‘Oh mon Dieu, Elisabeth Shue est si belle !’ », a raconté Bertrand.

L’ancienne star de Disney Channel a déclaré plus tard qu’il l’avait “rencontrée sur le plateau alors qu’elle tournait l’une de ses scènes” lors de la production de la troisième saison de “Cobra Kai”. Il a expliqué qu'”ils se maquillaient”, alors qu’il “enlevait le tatouage dans le dos” de son personnage.

« J’étais assis à côté de lui ou debout à côté de sa chaise pendant que [el maquillador] Chris [Diamantides] Il frottait de l’huile sur tout mon corps et je lui parlais avec mon torse nu et je me disais ‘wow, ce sont des circonstances vraiment étranges pour rencontrer Elisabeth Shue’ “, a déclaré Bertrand.

Maridueña a révélé qu’elle n’était pas tout à fait familière avec le travail de Shue. Plus tard, Bertrand a partagé qu’il était un fan du film de 1987 “Adventures of Babysitting”, avec Shue.

« J’ai grandi en regardant ‘Adventures of Babysitting’ et j’en étais amoureux. C’est un grand film », a déclaré Bertrand.

Jacob Bertrand a aussi parlé d’Elisabeth Shue dans les coulisses

Jacob Bertrand a partagé quelque chose de similaire sur la façon dont il avait rencontré Shue lors d’une interview par Entertainment Tonight lors de la production de la troisième saison de “Cobra Kai”.

“Je l’ai rencontrée maquillée il y a environ une semaine… Nous avons parlé pendant environ 20 minutes et elle était tellement géniale”, a raconté Bertrand.

L’acteur a partagé que sa mère avait pu lui parler.

“Ma mère est devenue un peu folle mais [Shue] c’était super, tellement sensé », a commenté Bertrand.

L’acteur a révélé qu’il lui avait fait savoir à quel point il aimait “Adventures in Babysitting”. Elle a raconté qu’elle s’était impliquée dans la conversation et qu’elle s’était amusée pendant la production du film.

“Elle a dit: ‘Oh, c’était tellement amusant de tourner ce film.’ Elle m’a dit beaucoup de bonnes choses, mais elle était incroyable, elle était géniale, je veux dire, je suis excité de voir toutes ses scènes et tout », a déclaré l’acteur de 21 ans.

Au cours de l’interview, Maridueña a également raconté qu’elle avait été présentée à Shue. Cependant, il a noté que « nous avons eu l’interaction la plus rapide là-bas » entre les scènes.

