“Ceux qui portent le VAR n’ont pas à être arbitres”

21/05/2021 à 19:06 CEST

Daniel Guillen

L’ancien entraîneur national, Javier Clemente, a critiqué le VAR tout au long de la saison dans une interview pour Radio MARCA: “La plupart des arbitres n’ont pas joué au football et ne savent pas certaines choses, donc ceux qui doivent porter le VAR n’ont pas à être arbitre. L’arbitre doit être guidé par les fondamentaux du football”.

Espagnol, quoi Il a également dirigé des équipes telles que l’Atlético de Madrid, l’Athletic Club ou le RCD Espanyol, a veillé à ce que l’arbitrage vidéo dispose d’une grande marge d’amélioration: “Je dis à propos du VAR depuis longtemps, que personne ne le comprend, ils ont fait un film. Pour que les choses soient résolues, des choses effrayantes doivent se produire et le VAR cette saison a été effrayant”.

Le coach a également parlé Atlético de Madrid, qu’il considère comme champion malgré les besoins du Real Valladolid: “L’Atlético est celui qui a le mieux pour gagner la Liga, mais ils ont un match de compromis contre Valladolid. Il est plus important de ne pas descendre que d’être champion, c’est le pire du football“.

Ramos et l’équipe nationale, l’éternel débat

Luis Enrique annoncera les joueurs appelés pour la Coupe d’Europe lundi prochain et l’un des noms qui suscite le plus de débats est Sergio Ramos, qui a été blessé pendant la majeure partie de la saison: “Si Luis Enrique convoque Ramos, je le soutiendrai à 200%. Il a des arguments pour savoir s’il doit vous emmener ou non. Il faudrait que je parle à Ramos, à Madrid, aux médecins … ».

Dans ce sens, Clemente a été clair sur les appels: “Je ne suis pas en faveur de n’apporter en équipe nationale que ceux qui vont bien. Je suis plus du critère de faire un groupe avec celui qui est à 100%. Certains joueurs sont motivés à venir en équipe nationale et cela les améliore. à une époque de hauts et de bas “.