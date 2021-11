ceux qui veulent s’évader, suivez ce plan « 

11/08/2021

Le à 08:57 CET

Marcos Ollés / .

Clous heures après l’évasion inhabituelle de 21 migrants marocains de l’avion, des signes ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux que tout était parfaitement planifié. Quatre mois pour s’évader. Ils ont exécuté leur plan d’une manière à laquelle personne ne pouvait penser auparavant », a écrit un jeune Marocain sur son compte Facebook. Le message fait référence à un groupe de ce réseau social appelé ‘Booklyn’ où en juillet dernier tout ce qui s’est passé vendredi à Son Sant Joan aurait commencé à prendre forme. L’activité de ce groupe est en cours d’analyse par la police, qui continue de rechercher des preuves et des liens entre les passagers de l’avion pour confirmer que l’incident a été orchestré.

L’agence Efe a eu accès à certaines des publications de ce groupe Facebook, composé de milliers de jeunes marocains, qui a publié le 17 juillet un article décrivant une action très similaire à celle commise à l’aéroport de Palma. «Les gars, écoutez, la plupart veulent émigrer. Suivez ce plan : nous avons besoin de 40 bénévoles. Tous les garçons de Brooklyn qui réservent un avion pour la Turquie et survolent l’Espagne », lit-on dans ce message, dans lequel il est expliqué qu’un passager va suggérer une maladie puis ils vont tous s’enfuir. «Dans les prochains jours, nous allons l’organiser. Que les personnes intéressées s’inscrivent », conclut cette publication en cours d’analyse par des experts.

Le poste l’a publié un jeune marocain de Casablanca qui s’appelle YS et qui est l’administrateur du groupe. Son idée était de prendre cette mesure pour entrer illégalement sur le territoire espagnol, profitant du fait que les Marocains n’ont pas besoin de visa pour se rendre en Turquie et que l’avion qui relie les deux pays survole l’espace aérien espagnol. Après l’atterrissage de l’Airbus A20 à l’aéroport de Palma, YS a de nouveau publié le plan d’évacuation sur son profil Facebook, qui compte 15 000 abonnés, déclarant que « Brooklyn n’est pas n’importe quel groupe, mais une légende ».

Publications sur Facebook où le projet d’entrer illégalement en Espagne par avion est discuté. |

Au un autre message publié après la fuite massive à laquelle Diario de Mallorca a eu accès, un membre du groupe a raconté ce qui s’est passé après « quatre mois de planification pour s’échapper » du Maroc. « Un groupe de jeunes a planifié une évasion planifiée. Ils ont voyagé avec une compagnie aérienne marocaine vers la Turquie comme un voyage normal. L’un d’eux a prétendu qu’il était malade, a commencé à crier. Ils ont dû atterrir de force sur le territoire espagnol et ont saisi l’occasion et se sont enfuis. O plutôt, ils ont exécuté leur plan d’une manière à laquelle personne n’aurait jamais pu penser avant les Marocains », a-t-il raconté.

Selon l’un des membres les plus actifs du groupe Facebook, Brooklyn est un espace de loisirs et « d’échange de blagues », mais aussi de solidarité, puisque, selon elle, elle a organisé des actions pour collecter des fonds et aider les pauvres. L’année dernière, il a lancé une initiative intitulée « Warm me up » pour collecter des fonds et acheter des vêtements d’hiver pour les enfants de familles vulnérables et aussi des campagnes pour financer les médicaments des Marocains pauvres.

Publications sur Facebook où le projet d’entrer illégalement en Espagne par avion est discuté. |

Le vol de l’avion atterri à Palma a été largement médiatisé sur Facebook par des milliers de jeunes marocains, même avec des images enregistrées à l’intérieur de l’appareil. La grande majorité applaudit à avoir exécuté le plan, réussi jusqu’à présent pour au moins douze des passagers, et beaucoup se moquent des autorités espagnoles pour ne pas l’avoir empêché. D’autres, en revanche, soutiennent que tôt ou tard ils seront tous capturés et prédisent qu’« ils finiront en prison ».