CEX.IO détaille un nouveau service de carte de débit basé sur la cryptographie

CEX.IO s’est associé à Fortune 500 Fidelity National Information Servcs Inc (NYSE : FIS) pour présenter un service de carte de débit basé sur la cryptographie. Bientôt, les clients de la plateforme pourront acheter des crypto-monnaies sans perdre de temps grâce aux transferts entre les secteurs de la crypto et de la finance grand public. Ils peuvent également le faire dans leur monnaie locale, selon un communiqué de presse obtenu par Invezz.

CEX.IO : « simplifier nos opérations commerciales »

Le géant de la fintech FIS coopère avec CEX.IO pour lancer le nouveau service. FIS agit en tant que prestataire de services de paiement et se spécialise dans le traitement des cartes de crédit et de débit et d’autres services financiers pour les institutions et les commerçants. La société supervise plus de 79 milliards de transactions auprès de 20 000 clients qui se combinent pour effectuer des transactions d’une valeur de 10 000 milliards de dollars.

FIS agira en tant que partenaire de traitement dans le cadre de cette coopération. Le PDG de CEX.IO, Konstantin Anissimov, a déclaré :

Nous sommes ravis de lancer notre nouveau service de carte de débit basé sur la cryptographie en partenariat avec FIS. En tant que fournisseur fiable de technologies financières, FIS possède une vaste expérience et une connaissance approfondie du secteur. Nous profiterons de ces avantages pour simplifier nos opérations commerciales et offrir les meilleurs taux d’acceptation avec une couverture mondiale à nos clients.

Détails de la carte de débit

Initialement, les principales devises de règlement des cartes de débit seront la GBP, l’EUR et l’USD. La plupart des actifs crypto et fiat seront disponibles sur la plate-forme pour une utilisation future. Des millions de commerçants du monde entier accepteront la nouvelle carte qui sera d’abord proposée aux clients du Royaume-Uni et d’Europe. Les transactions seront immédiates et faciles à effectuer, comme si le client payait avec une carte de débit ordinaire.

Les clients recherchent des moyens simples et pratiques de payer en utilisant des crypto-monnaies alors que les crypto-monnaies continuent de gagner en adoption, a déclaré Kelly Beatty, directrice des solutions de paiement chez FIS, dans le communiqué de presse. Il existe un grand intérêt pour les achats basés sur la crypto-monnaie à l’aide de produits financiers traditionnels tels que les cartes de débit. Beatty a également déclaré :

Nous sommes ravis d’étendre notre relation avec CEX.IO pour les aider à proposer de nouvelles options de cartes intéressantes à leurs clients et à soutenir leur croissance continue.

La publication CEX.IO détaille un nouveau service de carte de débit basé sur la cryptographie apparu en premier sur Invezz.