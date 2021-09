Cezar Mutante, sur la blessure qui l’a sorti du PFL : “J’avais l’impression que quelqu’un me coupait la jambe”

in

Cezar Mutante était l’un des favoris pour le titre des poids mi-lourds de la Professional Fighters League (PFL) 2021, mais son rêve de réclamer la ceinture et le prix de 1 million de dollars s’est effondré en seulement 13 secondes.

En demi-finale, il a affronté le Norvégien Marthin Hamlet et après avoir lancé un coup de pied 13 secondes après le début du combat, il a ressenti une piqûre à la cuisse droite et n’a pas pu avancer. Le résultat du combat a été la défaite par KO technique en faveur de l’Européen qui a porté quelques coups au Brésilien sans défense tombé avant que l’arbitre ne réalise la situation et mette fin au combat.

Diagnostic de la blessure : 60 % de déchirure du biceps fémoral, du muscle postérieur de la cuisse, plus une élongation.

Dans une note avec Combat, le combattant a rappelé : «Quand j’ai donné un coup de pied, j’ai eu l’impression que quelqu’un m’a coupé la jambe. Une douleur violente et je ne pouvais pas bouger ma jambe.

“Dieu merci, la déchirure était au milieu du muscle, pas dans les tendons, et si c’était le cas, je devrais subir une intervention chirurgicale pour réinsérer les tendons dans l’os, et nous parlerions alors d’une récupération d’un an”ajoutée.

Bien qu’il n’ait pas besoin d’être opéré, Mutant passera au moins deux mois sans même pouvoir s’entraîner, ce qui l’empêchera d’être disponible en tant que première réserve si l’un des finalistes du tournoi n’est pas en mesure de disputer la finale le 27 octobre. .

Le Brésilien ressent toujours un engourdissement et des picotements dans le mollet et le pied à cause de la tension. Par conséquent, il a décliné l’invitation faite par l’organisation.

«Je n’ai pas beaucoup de sensibilité, mais le médecin a dit que cela revenait petit à petit, avec les médicaments qu’il me donne. Et maintenant, le traitement est la patience. Je suis traité au laser, à la physiothérapie, à beaucoup de glace et dans quelques semaines, lorsque la douleur sera contrôlée à 100%, je commencerai à faire de l’exercice », il a compté.

Un mois après la blessure, Mutante a déjà reçu la confirmation de Ray Sefo, président du PFL, qu’il sera à nouveau parmi les candidats la saison prochaine. C’est votre motivation pour prendre la réadaptation au sérieux et revenir plus fort.

